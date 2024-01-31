Bakan Şimşek: Yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bu yıl ihracatçılara 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar da sigorta ve garanti olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin olarak, "İhracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.







