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Bakan Şimşek: Yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.01.2024 14:41 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracatçılara desteklerinin devam ettiğini belirterek, "Yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bu yıl ihracatçılara 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar da sigorta ve garanti olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konuya ilişkin olarak, "İhracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.


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Mehmet Şimşek İhracat büyüme hazine ve maliye bakanı hedef
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