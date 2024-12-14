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Bakan Uraloğlıu açıkladı: Milli banliyö tren setinde sona gelindi

14.12.2024 14:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen ilk setin teknik testlerini kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Uraloğlu, "Milli banliyö tren setlerini ilk olarak, Gaziray Projesi kapsamında Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için hizmete alacağız" sözlerini kullandı.

Bakan Uraloğlıu açıkladı: Milli banliyö tren setinde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Banliyö Tren Seti Projesi kapsamında üretilen ilk setin teknik testlerini kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek üretim ve montaj aşamalarının devam ettiğine işaret etti.

Uraloğlu, "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından çalışmaları sürdürülen Milli Banliyö Tren Seti Projesi'nin ilk setinin teknik testlerini kısa sürede hizmete almayı hedefliyoruz. Üretimi süren tren setleri saatte 90 kilometre maksimum hıza ulaşacak, yüzde 70 yerlilik oranına sahip olacak" ifadesini kullandı.

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1000 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK

Uraloğlu, her bir dizi setin 4 araçlı, 1000 yolcu kapasiteli ve iki sürücü kabinli olacağını aktararak, "Milli banliyö tren setinin kontrol yönetim sistemi, cer sistemi tasarımı, boji ve trafo gibi kritik alt sistemleriyle yerli ve milli üretimi TÜRASAŞ tarafından gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İHTİYAÇLARI YERLİ İMKANLARLA SAĞLANACAK

Milli banliyö tren setlerinin demir yolu hatlarında yolcu taşımacılığına uygun olacağına dikkati çeken Uraloğlu, projeyle ithalatın önünü kapatarak, yurt içi banliyö araç ihtiyacını yerli imkanlarla karşılayacaklarını söyledi.
Uraloğlu, projeyi, araçları tek tip üreterek bakım ve onarım kolaylığı sağlamak, ihracat yaparak Türkiye'nin ekonomisine katkı sunmak amacıyla başlattıklarını belirtti.

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Güvenli, ergonomik, rahat ve etkin şekilde tasarımı ve üretimi planlanan setlerle şehir içi yolcu taşımacılığında Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ürün ortaya çıkacağının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma gereği milli banliyö tren setlerini ilk olarak Gaziray Projesi kapsamında Gaziantep'in şehir içi ulaşımını sağlamak için hizmete alacağız. Gaziray, İzban, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkemizdeki 4'üncü banliyö işletmesidir. Projemiz, Gaziantep'te şehir içi ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Abdulkadir Uraloğlu
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