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Bakan Uraloğlu açıkladı: Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı

18.04.2025 14:23
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi sayısının 2024'ün ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleştiğini belirterek, "2024 yılında toplam taşınan posta kargosu böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı" ifadesini kullandı.​​​​​​​

Bakan Uraloğlu açıkladı: Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan, 2024 yılı ikinci yarısına ilişkin "Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu" ile ilgili açıklama yaptı.

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Sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bu hizmet sağlayıcılara 25'i ulusal, 37'si yerel olmak üzere 62 yetkilendirme verildiğini bildiren Uraloğlu, yerel düzeyde en çok yetki belgesi verilen ilin 24 yetkilendirme ile İstanbul olduğunu, bu ili sırasıyla 5 yetkilendirme ile İzmir'in ve 4 yetkilendirme ile Ankara'nın takip ettiğini aktardı.

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"122 BİN KİŞİYE İSİTHDAM SAĞLIYOR"

Uraloğlu, geçen yılın ikinci yarısı itibarıyla Türkiye genelinde toplam 10 bin 992 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğine işaret ederek, bu acente ve şubelerin 1955'inin İstanbul'da, 753'ünün Ankara'da ve 576'sının İzmir'de bulunduğunu ve posta sektörünün 122 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

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Sektörde trafik ve hacmini, "haberleşme gönderileri" ve "posta kolisi/kargosu" başlıkları altında değerlendirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri ikinci yarıda 136,56 milyon olarak gerçekleşti. Böylece 2024 yılı sonunda haberleşme gönderileri 269,37 milyona ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, ikinci yarıda şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının ise yüzde 86,1 olarak gerçekleştiğine değinerek, haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği illerin sırayla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğunu belirtti.

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POSTA KARGOSUNDA REKOR

Haberleşme gönderileri haricinde kalan, "posta kolisi veya kargosu" şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderilerinin sayısının, son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi sayısı, 2024 yılının ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleşti. 2024 yılında toplam taşınan posta kargosu, böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, söz konusu artışın e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığını bildirerek, bu durumun Türkiye'nin posta pazarını da olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

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Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosu gönderilerinde de şehirler arası gönderi oranının önemli bir yer tuttuğunun altını çizen Uraloğlu, "İkinci yarıda gönderilerin yüzde 78'inden fazlası şehirler arası kategoride yer alıyor. Bu dönemde, posta kolisi ve kargosu teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"YÜZDE 80'İ İKİ GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİYOR"

Uraloğlu, son yıllarda e-ticaretin büyümesi ve posta kolisi/kargosu gönderi hacminin artmasıyla gönderilerin hızlı teslimatının, kullanıcıların beklentileri arasında üst sıralara tırmandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Gönderici odaklılıktan alıcı odaklılığa doğru evrilen posta sektörü, dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanıcı beklentileri çerçevesinde şekilleniyor. Ülkemizde, yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde, gönderilerin yaklaşık yüzde 3'ü aynı gün içinde teslim edilirken, gönderilerin yüzde 80'inin kabul edildiği günden sonraki 2 gün içinde teslim edildiğini görüyoruz."

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12,7 MİLYAR LİRA YATIRIM

Hem e-ticaretin hem de ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların somut bir sonucu olarak posta sektörünün hızlı bir şekilde büyüdüğünü vurgulayan Uraloğlu, posta trafiğinin artmasıyla birlikte bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçenin de arttığını aktardı.

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Uraloğlu, 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarının yaklaşık 7 milyar 115 milyon lira civarında olduğunu, bu sayının 2024 yılının ikinci 6 ayında 8 milyar 648 milyon lirayı aşarak, 2024 yılında 12,7 milyara ulaştığını bildirdi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kargo ulaştırma ve altyapı bakanı
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