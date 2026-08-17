Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Seyahat süresi 20 dakika kısalacak, 772 milyon lira tasarruf sağlayacağız'

Bir dizi ziyaret ve program için Rize’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi açılış törene katıldı. Tünelde kurdele kesiminden önce konuşan Uraloğlu Ayder Yaylası yolunun mesafesini kısaltacak projede 2 kilometrelik kısmın hizmete açıldığını ifade ederek "Çayın Başkenti Rize’nin ve dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nın ulaşım altyapısının gücüne güç katacak Çamlıhemşin Tünelli Geçişi açılışı vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bugün Rize’ye iki önemli müjde ile geldik. İlk olarak bizleri burada bir araya getiren Çamlıhemşin Tünelimizle birlikte Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini de kapsayan 2 kilometrelik yol kesimimizi hizmete açıyoruz. İnşallah öğleden sonra da Rize'yi Karadeniz'in en güçlü lojistik merkezlerinden birine dönüştürecek İyidere Lojistik Limanımıza gelecek gemileri Karadeniz’in dalgalarından koruyacak ana mendireğimizin son parçasını birlikte tamamlayacağız. Bu toprakların evladı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; 'durmak yok, yola devam!' diyerek ülkemizin her karış toprağına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Cuma günü AK Parti’nin 25'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen kutlama programında Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi konuşmasını dinlerken ulaştırma yatırımlarından bahsettiği kısım bizlere yeniden fark ettirdi ki; 2002 yılından bu yana karayolundan demiryoluna, denizden havayoluna, ulaşımın ve haberleşmenin her alanında adeta bir destan yazmışız ve altın bir çağ da yaşamaya başlamışız. Şimdi burada Çamlıhemşin Tünelli Geçişini hizmete sunarak o destana yeni bir satır daha ekliyoruz" dedi.

"KARADENİZ SAHİL YOLU İLE DÜNYACA ÜNLÜ AYDER YAYLASI'NI BİRBİRİNE BAĞLAYAN ULAŞIM PROJESİ TAMAMLANDI"

Karadeniz Sahil Yolu ile dünyaca ünlü Ayder Yaylası’nı birbirine bağlayan ulaşım projesinde önemli bir aşamanın tamamlandığını altını çizen Uraloğlu "Çamlıhemşin Tünelimizi Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa ettik. 36,5 km uzunluğundaki projemiz Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar - Ardeşen ayrımından başlayıp, Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkiinde son buluyor. Yolun ilk 5,5 km’lik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında, kalan kısmı ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeritli olarak inşa ediyoruz. Projemiz kapsamında; şu an açılışını gerçekleştirdiğimiz 955 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 265 metrelik Hala Tüneli ve 450 metrelik Hala-2 Tüneli olmak üzere toplam uzunlukları 3670 metre olan 3 tek tüp tünel; ve yine bugün hizmete aldığımız Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprümüzle birlikte toplam uzunlukları 345 metre olan 5 adet köprü bulunuyor. Ayrıca, yolun yaklaşık beşinci kilometresinde Tunca Kavşağı’ndan ayrılıp Tunca Beldesi’ne bağlantı sağlayan 3 km’lik bağlantı yolumuz da yer alıyor. Böylece aslında projemizin toplam uzunluğu da 39,5 km’ye ulaşıyor. Bu kapsamda daha önce Ayder Mevki tarafında yaklaşık 8 kilometrelik kesimi trafiğe açmıştık. Bugün de Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi-1 köprülerini hizmete açarak böylece projenin toplam 10 kilometrelik bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Yine Hala Tüneli’nde kazı ve kaplama betonu çalışmalarını bitirdik. Hala-2 Tüneli’nde de kazı destekleme çalışmalarını tamamladık, kemer betonu imalatlarına devam ediyoruz. İnşallah Çamlıhemşin Tünelimiz ile Ayder Yaylası arasında kalan yaklaşık 7 kilometrelik kesimi de bu yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYDER YAYLASI'NA ULAŞIM ARTIK ÇOK DAHA HIZLI,GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELECEK"

Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan doğa harikası Ayder Yaylası’na ulaşım artık çok daha hızlı, güvenli ve konforlu hale geleceğini hatırlatan Bakan Uraloğlu "Bu yolumuz hem kış turizmi hem de yayla turizmi faaliyetleriyle her yıl bir milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğu rahatlatılarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 1,5 km, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf edeceğiz. Ayrıca güzel Rize'mizin doğasına zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4.800 ton azaltarak Rize’nin ve Ayder’in eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız. Karadeniz sahilinden iç kesimlere ulaşım kolaylığı sağlayacak projemiz ile tüm bölgedeki ticaret ve turizm potansiyelini de arttıracağız. Ama özellikle bu yolumuz başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğunu yolumuz sayesinde önemli ölçüde azaltarak, yerli ve yabancı turistlerimiz ile Rizeli hemşerilerimize çok daha konforlu bir seyahat imkânı sunacağız. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkân tanıyacak. Turizm çeşitliliğini artırarak bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgeye yapılan yatırımların artmasına ve yeni turizm tesislerinin açılmasına öncülük ederek yeni istihdam imkanlarını da arttıracaktır" şeklinde konuştu.

"ÇAMLIHEMŞİN-AYDER YOLUNA YÖNELİK YAPILAN ELEŞTİRİLERE VE ORTAYA ATILAN İDDİALARA RAKAMLARLA YANIT VERDİ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin-Ayder yoluna yönelik yapılan eleştirilere ve ortaya atılan iddialara rakamlarla yanıt vererek "Bu vesileyle, bir eleştiriyi de dile getirmek isterim. CHP'li bir milletvekili, Çamlıhemşin - Ayder yoluna ayrılan ödeneğin yapılmayacağını iddia etmişti. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde söz verdiğimiz her işi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Eleştirenleri bu yoldan seyahat etmeye davet ediyorum; buyursunlar gelsinler, görsünler. 2002'de sadece 12 kilometre bölünmüş yolumuz varken bugün 175 kilometreye çıkardık. Yine o dönem sadece 12 kilometre asfaltlı yol varken bugün bunu 387 kilometreye yükselttik. Rize'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Özel İdarenin ve belediyenin çalışmalarıyla önemli projeler tamamlandı. İyidere Lojistik Limanı projesinde Rize'nin geleceğine altın bir imza attığımızı özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla Çamlıhemşin Tünelli Geçişi’nin açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından direksiyon başına geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kendi kullandığı araçla tünelden geçiş yaparak güzergâhta ilk sürüşü gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır