Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Doğu Anadolu'nun kış mevsimindeki doğal güzelliklerini demiryoluyla keşfetmek isteyen yolcular için yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirten Uraloğlu, trenin 26 Aralık 2026 tarihinde ilk seferini gerçekleştireceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Trenimizin yeni sezon biletlerini bugün yolcularımızın erişimine açıyoruz. 26 Aralık'ta başlayacak seferlerimiz 7 Şubat 2027'ye kadar devam edecek. Yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaraları eşliğinde unutulmaz bir demiryolu yolculuğu sunacağız" ifadelerini kullandı.

ERZURUM-KARS ARASINDA TOPLAM 14 SEFER DÜZENLENECEK

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin yeni sezonda hafta sonları karşılıklı sefer yapacağını belirten Uraloğlu, Erzurum-Kars yönünde cumartesi, Kars-Erzurum yönünde ise pazar günleri tren seferleri düzenleneceğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, "Erzurum-Kars ve Kars-Erzurum güzergâhlarında toplam 14 sefer gerçekleştireceğiz. Erzurum'dan Kars'a seferlerimiz 26 Aralık 2026 ile 6 Şubat 2027 tarihleri arasında cumartesi günleri saat 13.25'te başlayacak. Kars'tan Erzurum'a ise 27 Aralık 2026 ile 7 Şubat 2027 tarihleri arasında pazar günleri saat 09.30'da hareket edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Biletler TCDD Taşımacılık E-bilet sistemi üzerinden temin edilebilecek

Yeni sezon biletlerine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, yolcuların biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebileceğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız biletlerini TCDD Taşımacılık e-bilet sistemi üzerinden temin edebilecek. Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Trenimizle yolcularımıza Doğu Anadolu'nun kış manzaralarını keşfetme imkânı sunarken bölgenin turizm hareketliliğine de katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

TURİSTİK ERZURUM-KARS BÖLGESEL TRENİ'NE YOĞUN İLGİ

Turistik Erzurum-Kars Bölgesel Treni'nin ilk kez 2023 yılında seferlerine başladığını belirten Bakan Uraloğlu, "2023 yılından bu yana düzenlediğimiz seferlerde 14 bin 550 yolcumuzu ağırladık. Doğu Anadolu'nun doğal güzelliklerini demiryoluyla keşfetme imkânı sunduğumuz trenimizle yeni sezonda da yolcularımıza keyifli bir seyahat deneyimi yaşatacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır