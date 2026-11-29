Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin Çerkezköy'e kadar olan kesimlerinde yapım çalışmaları sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Projenin 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini 9 Ekim'de hizmete açtıklarını anımsatan Uraloğlu, "Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde yapım çalışmaları sürüyor. Bu iki kesimdeki 76 kilometrelik hattı, saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule kesiminin yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, bu kesimde yaklaşık 6,4 kilometrelik tünel sondaj makinesiyle açılacak tünel (TBM tüneli) yer aldığını, proje kapsamında tünel, hat bağlantıları, demir yolu üstyapısı ve elektromekanik sistemlere yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Halkalı ve Ispartakule bölgelerinde açık hat ve aç-kapa yapılarının da bulunduğunu bildiren Uraloğlu, Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi (NATM) ile inşa edilen bağlantı tünellerinin kalıcı kaplama imalatlarının tamamlandığına ve kesimin tamamlanmasıyla İstanbul'un Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısında kapasite ve hizmet kalitesinin artırılacağına işaret etti.

İSTANBUL'DAN ÇERKEZKÖY'E YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI ALTYAPISI OLUŞTURULACAK

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla İstanbul'dan Çerkezköy'e uzanan demir yolu bağlantısında yüksek standartlı yolcu ve yük taşımacılığı altyapısının oluşturulacağına dikkati çekerek, böylece daha önce hizmete açılan Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle birlikte Halkalı'dan Kapıkule'ye uzanan hızlı demir yolu koridorunun bütünlüğünün sağlanacağını kaydetti.

Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın, ulusal demir yolu ağının önemli bir parçasını oluşturacağına ve Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi çalışacağına işaret eden Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımızı İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşturacağız. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız, Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek."

ISPARTAKULE-ÇERKEZKÖY KESİMİNDE 67 KİLOMETRELİK HAT İNŞA EDİLİYOR

Uraloğlu, yaklaşık 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy kesiminin de çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini belirterek, saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip olacak kesimde hem yolcu hem de yük taşımacılığı yapılacağını, proje kapsamında 3 istasyon ve 6 yolcu peronunun yer alacağını bildirdi.

Ispartakule-Çerkezköy kesiminde 9 köprü, 6 viyadük ile tünel ve diğer sanat yapılarının inşasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Uraloğlu, "Hattımızda TBM yöntemiyle inşa edilen toplam 12 bin 210 metre uzunluğundaki tünellerde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Proje kapsamında 18 ekolojik alt geçit ve üst geçit inşa edilecek. Güzergah boyunca doğal yaşamın korunmasına yönelik düzenlemeler de gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

YILLIK YOLCU KAPASİTESİ 3,4 MİLYONA ÇIKACAK

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın bütünlüğünün sağlanacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Proje, yolcu ve yük taşımacılığında önemli kapasite artışı sağlayacak. Halkalı-Kapıkule hattımızın tamamlanmasıyla yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden 3,4 milyona, yük taşıma kapasitemiz de 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona çıkacak. Mevcut demir yolu hat kapasitemizi artırarak hem yolcu hem de yük taşımacılığında daha hızlı ve verimli ulaşım sağlayacağız."

Projenin tamamlanmasıyla seyahat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağının altını çizen Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule güzergahında yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini 8,5 saatten 3,5 saate düşüreceklerini belirtti.

"ORTA KORİDOR'UN AVRUPA BAĞLANTISINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın Türkiye'nin uluslararası ulaşım koridorlarındaki konumu açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, projenin Orta Koridor'un Avrupa'ya açılan önemli bağlantılarından biri olduğunu belirtti.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ve Marmaray ile Asya'dan Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantısının batı ucunu Halkalı-Kapıkule hattıyla güçlendirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer alan bu koridor, uluslararası taşımacılığımız açısından büyük önem taşıyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattımızla Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirirken Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşacak uluslararası yük hareketliliğinin Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağız."

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır