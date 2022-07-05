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Bakan Vedat Bilgin'den çok konuşulacak ekonomi yorumu! 'Milli gelir 10 bin doları geçti, her ailenin kapısında otomobili var...'

05.07.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün açıklanan enflasyon verisi sonrası bir çok kişi ekonominin gidişatını eleştirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Türkiye'nin değiştiğine ve refah seviyesinin yükseldiğine vurgu yapan Bakan Bilgin, "Türkiye'de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz" dedi. İşte Bakan Bilgin'in çok konuşulacak o açıklamaları!

Bakan Vedat Bilgin'den çok konuşulacak ekonomi yorumu! 'Milli gelir 10 bin doları geçti, her ailenin kapısında otomobili var...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'İŞKUR İl Müdürlükleri 2022 Yılı Hedef Performans İzleme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bilgin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren yükselen ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Türkiye’nin diğer ülkelerden farklılıkları var. Birincisi; imparatorluk geleneğine sahip. Gelenek boşuna yaşanmış bir şey değildir. Oradan elde ettiğimiz olağanüstü bir birikim var. İkincisi, Türkiye tarihsel olarak sahip olduğu mirası Anadolu coğrafyası üzerinde temsil ediyor. Burası Akdeniz’in merkezinde olan, dünya ticaret yollarının tarihsel olarak merkezinde olan bir yer. Bugün de dünya enerji yollarının merkezinde olan bir yer" dedi.

MİLLİ GELİR ÇIKIŞI

Bakan Bilgin, Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran en önemli faktörlerden birisinin de jeopolitik konumu olduğunu ifade ederek, "2000’li yıllarda 300 dolar olan kişi başına milli gelir, şu anda 10 bin doları geçti. Türkiye zincirlerini kırdı ve kalkındı. Bizim rakamlarımıza bakmayın, OECD rakamlarına bakın. Türkiye 2000’de neydi? Sanayide hangi ürünleri üretiyordu, savunma sanayinde neler vardı? NATO’nun verdiği işe yaramaz, eskimiş, üstelik hibe altında verip sonradan para istediği silahların dışında neyi vardı? Baktığınız zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Türkiye’de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz" diye konuştu.

ENFLASYON MESAJI

Bakan Bilgin, gelişmiş ülkelerin en büyük probleminin yalnızca enflasyon artışı olmadığını ve hızlı şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi olduğunu belirterek, "Dünyanın yaşadığı bu küresel kriz bizi fevkalade etkiliyor. Bizim dövize ihtiyacımız var. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma bizim ekonomimizde sarsıcı etki yapıyor. Burada yapılacak en önemli şey, enflasyon tahribatını çalışanlarımıza ve emekçilerimize hissettirmemek, bu tahribatı koruyacak tedbirler almak. Biz sosyal bir devletiz, bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

(DHA)

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Enflasyon Vedat Bilgin milli gelir
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