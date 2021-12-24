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Bakan Yanık duyurdu! 106 milyon TL sosyal destek ödemesi bugün başlıyor

24.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aralık ayı içerisinde gerçekleşecek nakdi sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Bakan Yanık duyurdu! 106 milyon TL sosyal destek ödemesi bugün başlıyor

Bakan Yanık, Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek nakdi sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım ve Öksüz Yetim Yardımı kapsamında yapılacak ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

EŞİ VEFAT EDEN İHTİYAÇ SAHİBİ KADINDLARA YAKLAŞIK 64,3 MİLYON DESTEK

Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi kadınlara bu kapsamda toplamda 64,3 milyon TL destek sağlayacağız” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda yaklaşık 25,1 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÖKSÜZ VE YETİMLER İÇİN YAKLAŞIK 16,6 MİLYON TL ÖDEME

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda toplamda 16,6 milyon TL’nin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

28 ARALIK'TA HESAPLARA YATIRILACAK

Nakdi sosyal yardım ödemelerinin 28 Aralık’a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirten Bakan Yanık, “Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacağız. Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardım anlayışıyla politikamızı üretmeye ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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