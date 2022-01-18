Bakan Yanık duyurdu! Evde Bakım Yardımı 2 bin 300 TL olarak gerçekleştirilecek

Evde Bakımı Yardımı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın 'Evde Bakım Yardımı' hizmetine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını kaydeden Derya Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Ocak'a kadar tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR OLDU?

Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL'den 2 bin 299,79 TL'ye çıkarıldığını belirterek, "Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri şubat ayında artışlı şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık ayrıca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verdiğimiz Evde Bakım Yardımı ödemelerini şubat ayından itibaren yaptığımız artışla birlikte 2 bin 300 TL olarak gerçekleştireceğiz" dedi. (DHA)

Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verdiğimiz Evde bakım yardımı ödemelerini şubat ayından itibaren yaptığımız artışla birlikte 2.300 TL olarak gerçekleştireceğiz. — Derya Yanık (@deryayanikashb) January 18, 2022



