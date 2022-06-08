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Bakan Yanık duyurdu! Maaşlar hesaplara yatırıldı

08.06.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayına ilişkin 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Yanık duyurdu! Maaşlar hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayı ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı kapsamında yaklaşık 837 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 662 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

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