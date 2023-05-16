FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakan Yanık: 'Mayıs ayı içerisinde 561 milyon SED ödemesi yaptık'

Bakan Yanık: 'Mayıs ayı içerisinde 561 milyon SED ödemesi yaptık'

16.05.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının temel gereksinimleri ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayı içerisinde 561 milyon 123 bin 454 TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

Bakan Yanık: 'Mayıs ayı içerisinde 561 milyon SED ödemesi yaptık'

Çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunun altını çizen Bakan Yanık, bu çerçevede ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek verdiklerini ifade etti. Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti.

178 BİN ÇOCUĞUN MASRAFI KARŞILANDI

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını bildiren Bakan Yanık, “SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için mayıs ayı içerisinde toplam 561 milyon 123 bin 454 TL tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın gözü bu açıklamada...Dünyanın gözü bu açıklamada...
SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP 2023: Seçimlerde ilk turu hangi parti önde? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçları canlı takip sayfası SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP 2023: Seçimlerde ilk turu hangi parti önde? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili sonuçları canlı takip sayfası
BDDK’dan kredi kartı kararı! BDDK’dan kredi kartı kararı!
Anahtar Kelimeler:
sed

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'i görevden aldı

2024 yerel seçimleri öncesi Hazine payları değişti

2024 yerel seçimleri öncesi Hazine payları değişti

MTV, trafik cezası... Tüm gözler Cumhurbaşkanında!

MTV, trafik cezası... Tüm gözler Cumhurbaşkanında!

Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...

Altın ve dolar yatırımcısına İslam Memiş'ten uyarı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Türkiye 11 yıldır katılmıyordu! Tarihinde ilk kez yapılacak...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sosyal medya bu öğretmeni konuşuyor! Seksi TikTok videoları...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.