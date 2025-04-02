Bakanlardan boykot çağrılarına tepki! Alışverişe çıktılar: Milli destek vakti"

Sosyal medyada başlatılan ticari boykota hükümet kanadından bir tepki de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protestolar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısıyla beraber sosyal medyada gündem olan boykot çağrılarına tepki gösteren Ticaret Bakanı Ömer Bolat gibi Bakan Yerlikaya da alışverişe çıktı.

BAKAN YERLİKAYA ALIŞVERİŞE ÇIKTI: "BOYKOT, EMEĞE İHANETTİR"

X (Twitter) hesabından alışveriş yaptığı görüntüleri paylaşan Bakan Yerlikaya, "Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanetti" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, söz konusu mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi;

"Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Çünkü vakit, Milli Destek Vakti’dir.

Boykot Değil Milli Zarar"

Yerli ve milli ürünlerimize, esnaflarımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir.



Milletimizle birlikte, 7’den 77’ye bir ve beraber olarak Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnaflarımızın… pic.twitter.com/U3bJXBAvaF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2025

DİĞER BAKANLAR DA ALIŞVERİŞE ÇIKTI

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ardından Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da alışverişe çıktı.