Bakan Yumaklı duyurdu! Beklenen destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Tarımda sürdürülebilir üretim için desteğin kendilerinden, bereketin üreticilerden olduğunu vurgulayan Yumaklı, "5 milyar 519 milyon 93 bin lira tutarındaki destekleme ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, yapılacak ödemeler şu şekilde:

