Bakan Yumaklı duyurdu: Hibe tutarı 1.2 milyar TL'ye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD-II programı 13. başvuru çağrısı kapsamında; desteklenen proje sayısının 379’a, hibe tutarının ise 1.2 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının üretim ve üreticilere desteği devam ediyor. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “IPARD-II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD-II Programı 13. başvuru çağrısı kapsamında; desteklenen proje sayısı 379’a, hibe tutarı ise 1.2 milyar TL’ye ulaşmış oldu” ifadesini kullandı.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





