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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: 1000 TL nakdi destek ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2020 15:06 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1.000’er TL nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: 1000 TL nakdi destek ödemeleri başladı

Ayrıntılar geliyor...

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL nakdi destek ödemeleri başladı,

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