Bakanlık 1000 TL ödeme yapıyor! Her iki ayda bir hesaplara yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düzensiz ödemelerin yanında birçok düzenli yardım da sağlıyor. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik sağlanan destek de bunlardan biri. Bu şartı taşıyan kadınlara iki ayda bir ödeme sağlanıyor. İşte tüm detaylar...

İKİ AYDA BİR 1000 TL ÖDENİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı kapsamında maddi yardım sağlıyor.

Bu yardım, hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara sağlanıyor.

Başvuru için gerekli evrak TC kimlik kartıdır.

Başvurusu onaylanan kişilere 1000 TL'lik ödeme yapılıyor.

Ödemeler iki ayda bir sağlanıyor.



