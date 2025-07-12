FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık açıkladı! Serbest bölgelerde milyar dolarlık ticaret yapıldı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla ülkede 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi yılın ilk yarısında 13 milyar 823 milyon dolar oldu.

Bakanlık açıkladı! Serbest bölgelerde milyar dolarlık ticaret yapıldı

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla ülkede 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi yılın ilk yarısında 13 milyar 823 milyon dolar oldu.

Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan söz konusu bölgeler vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi, ucuz altyapı gibi birçok imkanı içinde barındırıyor.

İstihdama da ciddi katkı veren serbest bölgelerde, haziran sonu itibarıyla 92 bin 978 kişi çalışıyor.

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2023'te bu bölgelerin ticaret hacmi 30 milyar 688 milyon dolar seviyesindeydi.

Ülkedeki toplam 19 serbest bölgenin, bu yılın ocak-haziran dönemindeki ticaret hacmi 13 milyar 823 milyon dolar olarak hesaplandı.

YAZILIMDA MEDİKALE KADAR TİCARET

Bu yılın ilk yarısında, serbest bölgelerin ticaret hareketliliği ise "yurt içinden bölgelere" 1 milyar 620 milyon dolar, "bölgelerden yurt içine" 1 milyar 984 milyon dolar oldu.

Bölgelerden yurt dışına ticaret hacmi, söz konusu dönemde 6 milyar 176 milyon dolar olarak tespit edildi. Böylece 13,8 milyar dolarlık ticaret hacminin, yaklaşık yüzde 45'ini serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın oluşturduğu görüldü.

Yurt dışından bölgelere gerçekleştirilen ticaret ise 4 milyar 43 milyon dolarlık olarak kayıtlara geçti.

Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan alanlar yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv, hazır giyim, deri ve AR-GE faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimine ilişkin açıklamaİŞKUR'dan engelli ve eski hükümlülerin hibe projelerine erişimine ilişkin açıklama
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı! Mahkeme kararını verdi

Başkan Karahan'dan Londra'da faiz mesajı!

Başkan Karahan'dan Londra'da faiz mesajı!

Sigorta ve aylıklarını devlet karşılıyor!

Sigorta ve aylıklarını devlet karşılıyor!

Ekmeğe zam geldi!

Ekmeğe zam geldi!

3 milyon 211 bin 157 sürücü dikkat!

3 milyon 211 bin 157 sürücü dikkat!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.