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SPK yayınladı: Fon tasfiyesi usul ve esasları belirlendi! Ödemeler hangi sırayla yapılacak?

SPK tarafından tasfiye ve ödemelere ilişkin ödeme ve esaslar yayınlandı.

SPK yayınladı: Fon tasfiyesi usul ve esasları belirlendi! Ödemeler hangi sırayla yapılacak?
Hande Dağ

SPK, fon tasfiyesi usul ve esaslarını yayınlandı. SPK'dan yapılan açıklamaya göre detaylar şu şekilde:

"Ara ödemelere 'para piyasası' ibaresi olanlardan başlanır. 1 milyon TL ödeme, sahiplerine görevli bankalarca yapılır"

SPK'nın Kurul Karar Organı’nın 27/10/2026 tarih ve 76/1903 sayılı Kararı uyarınca yapılan duyuru şu şekilde:

27.10.2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında, Kurul Karar Organı’nın görev ve yetki alanına bırakılan bazı hususlara ilişkin usul ve esasların aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

Kanun hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesine başlanır. Fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar SPK’nın koordinasyonunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yürütülür.

Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi T.C. Ziraat Bankası AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi Türkiye İş Bankası AŞ tarafından yürütülür.

ARA ÖDEMELERDE ÖNCELİK O FONLARDA

Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci veya üçüncü fıkrası kapsamında ve SPK’nın 30.09.2026 ve 15.10.2026 tarihli kararları çerçevesinde Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının pay sahiplerine ara ödeme yapılır.

Ara ödemelere öncelikli olarak ünvanında “para piyasası” ibaresi yer alan yatırım fonlarından başlanır.

Yukarıda belirtilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki fonların dağıtılabilir nakdinin, tasfiye karar tarihinden bir önceki gün sonu itibarıyla geçerli fon birim pay fiyatı ile ödemeye esas katılma payı adetleri üzerinden hesaplanan toplam tutarı karşılamaya yeterli olması halinde, fon pay sahiplerine ara ödeme yerine nihai ödeme yapılır.

"1 MİLYON TL'Yİ AŞAMAZ"

Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında fon pay sahiplerine fon bazında yapılacak ara ödeme tutarı, MKK tarafından endeksleme uygulanmaksızın hesaplanan net yatırım tutarını ve 1 milyon TL’yi aşamaz. Kanun’un 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında dağıtılabilir nakdin Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ara ödeme tutarlarının tamamını karşılamaya yetmemesi halinde her bir fon katılma payı sahibi için MKK tarafından hesaplanan ve tasfiye ile görevli bankalara iletilen;

i) Net yatırım tutarının,
ii) Ünvanında “para piyasası” ibaresi yer alan fonlar için tasfiye kararı tarihi olan 17.09.2026 tarihinden önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarın; diğer fonlar için ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanmış tutarın,
iii) 1 milyon TL ara ödeme tavanının en düşük olanını geçmemek üzere fon katılma payı sahiplerine tasfiye ile görevli bankalarca ara ödeme yapılır.

Para piyasası niteliğindeki fonlar dışındaki fonlarda, fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin toplam ara ödeme yükümlülüğüne oranı dikkate alınarak, bu oranı en yüksek olandan başlanarak ödeme yapılır. Aynı veya yakın karşılama oranına sahip fonlar arasında mevcut nakitle ara ödeme tutarı karşılanabilecek yatırımcı sayısı en fazla olan dikkate alınarak tasfiye ile görevli bankalarca ödeme sırası belirlenir.

Fon malvarlığındaki dağıtılabilir nakdin bu usul ve esasların 6. maddesinde belirtilen şekilde hesaplanan ara ödeme tutarlarının toplamını karşılamaya yetmemesi halinde; her bir fon için MKK tarafından hesaplanacak ara ödeme tutarı en az olan fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak şekilde ara ödeme sırası oluşturulabilir ve/veya tasfiye ile görevli bankalar tarafından fon bazında en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılmasına imkan tanıyacak şekilde portföydeki likit varlık büyüklüğü ve ara ödeme tutarları esas alınarak yapılacak analize göre tüm fon pay sahipleri bakımından uygulanacak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenerek bu tutara kadar ödeme yapılmasına Kurulca onay verilebilir.

Kanun’un 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 104, 106 veya 107nci maddelerinde düzenlenen fiillerin Kurulun 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen fonlar tarafından ya da bu fonlar ile birlikte hareket edilmesi veya fonların iştirakiyle işlenmesi halinde bu fiilleri işlediği veya bunlarla birlikte hareket ettiği Kurulca tespit edilen ve MKK tarafından tasfiye ile görevli kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara, Kurulun 17.09.2026 tarihli kararları uyarınca tasfiyesine karar verilen fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmaz.

Ara ödemeler katılma payları iade alınmaksızın gerçekleştirilir. Katılma payı iade işlemleri nihai tasfiye ödemeleri sırasında yapılır. Ara ödemeler, nihai tasfiye kapsamında hak kazanılacak tutardan mahsup edilir.

Genel hisse iade hesabına aktarılan tutarların tasfiye kapsamındaki fonlara dağıtımında sırasıyla aşağıdaki ilkeler uygulanır:

i) Ara ödemeleri tamamlamak için ara ödemeyi karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon TL altı olan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonları önceliklendirilerek ve mümkün olan en çok sayıda yatırımcının ara ödemesini sağlayacak bir dağıtım usulü ile söz konusu tutarlar ilgili fonlara aktarılır.
ii) (i) bendinin uygulanması sonrasında ilgili hesapta bir tutar kalması halinde diğer fonlar için de aynı esaslar uygulanarak dağıtım yapılır.

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SPK
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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