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Bakanlık düğmeye bastı! Teşvik ödemesi de veriliyor, marketlerden kafelere kadar kullanılacak... Hedef 2026 'Çok ciddi rakam'

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki atık toplama merkezinde Depozito Yönetim Sistemi tanıtıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı tanıtımda önemli açıklamalar yapıldı. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, "Bu, çok ciddi rakam. Bugün Avrupa ülkelerinin 5-6'sını topladığımızda bu rakamın daha az olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak hedefimiz, bu 25 milyar atığın tamamını toplamak" sözlerini kullandı.

Bakanlık düğmeye bastı! Teşvik ödemesi de veriliyor, marketlerden kafelere kadar kullanılacak... Hedef 2026 'Çok ciddi rakam'

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki atık toplama merkezinde incelemelerde bulunan Pirinççi, DOA'nın (Depozitosu Olan Ambalajlar), Depozito Yönetim Sistemi'nin markası olduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Türkiye'de üretilen şişelerin geri dönüşüme kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

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TEŞVİK ÜCRETİ ALINACAK!

Atık şişelerin çöp yerine ham madde olarak değerlendirileceğini ve sisteme yeniden kazandırılacağını anlatan Pirinççi, "Bu sistem tamamıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Türkiye Çevre Ajansı tarafından yönetilen, yerli ve milli teknolojiyle uygulanan bir sistem. Aynı zamanda finansal ayağı yine Bakanlığımızın Emlak Katılım Bankasıyla yönetilen bir sistem. Bu sistemle vatandaşımız, artık şişeleri çöpe atmak yerine, sisteme getirerek hem doğaya katkı sağlayacak hem de teşvik bedeli alacak." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ATIK İTHALATI DÜŞÜRÜLMÜŞ OLACAK"

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Pirinççi, pilot il olarak seçilen Sakarya'da test ve devreye aldıkları sistemi, yakın zamanda önce 7 bölgedeki 7 ilde, akabinde de bütün Türkiye genelinde yaygınlaşacak şekilde uygulamaya almayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an Türkiye'de bir yılda 25 milyardan fazla atık oluşuyor. Bu, çok ciddi rakam. Bugün Avrupa ülkelerinin 5-6'sını topladığımızda bu rakamın daha az olduğunu görüyoruz. Bakanlık olarak hedefimiz, bu 25 milyar atığın tamamını toplamak yani yüzde 100 geri dönüşüm sağlamak. Bu dönüşümü sağladığımızda da ciddi anlamda çevreye olumlu etki yapacak. Sıfır atık açısından, Sıfır Atık Hareketi'nin önemli aşamalarından birisi gerçekleşmiş olacak. Tabii ki beraberinde artık Türkiye'nin atık ithalatı düşürülmüş olacak."
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SİSTEM NASIL KULLANILACAK?

Akıllı telefondan DOA uygulamasının indirilmesinin ardından yönergeler takip edilerek sistemin kullanılabildiğini anlatan Pirinççi, makineye atılan teneke, cam veya pet şişelerin tamamında kişinin hesabına belli bir teşvik bedelinin yatırıldığını söyledi.

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MARKETLERDEN KAFELERE KADAR KULLANILABİLECEK!

Pirinççi, şu anda Bakanlığın her şişe başına vatandaşlara teşvik ödediği bilgisini vererek, "Vatandaşımız isterse bu teşviki marketlerde harcayabiliyor, isterlerse kafelerde kullanabiliyor. İsterlerse de birbirlerine, eşlerine, dostlarına, akrabalarına para olarak gönderebiliyor. Dolayısıyla hem bir yandan doğayı koruyorlar hem sembolik de olsa bütçelerine katkıda bulunuyorlar ama en önemlisi bence doğanın korunması. Burada ölçülemeyen bir şey. Buradaki atıklar da yine ham madde olarak tekrar Türkiye'nin sanayi üretiminde kullanılıyor." diye konuştu.

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"AMBALAJLAR ÇÖP DEĞİL DEĞERLİ OLACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

"Doğamıza, ekonomimize, üretim ve istihdamımıza büyük katkılar sunacak olan Depozito Yönetim Sistemi’mizi pilot ilimiz Sakarya’da tanıttık. ♻️
Hanımefendi’nin himayelerinde 7 kıtada iz bırakan Sıfır Atık Hareketimizin 2025 yılından geleceğe uzanan en önemli adımıdır.
Bu sistemle ambalajlar artık çöp değil, değer olacak.
2026 başında 86 milyon vatandaşımızın tamamını bu sistemle tanıştıracak; üreticimizin, sanayicimizin, çiftçimizin, esnafımızın kazanmasını sağlayacağız"
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Sakarya geri dönüşüm Atık
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