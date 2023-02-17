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Bakanlık duyurdu! Hesaplara aktarılıyor... Çiftçilere yaklaşık 49,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

17.02.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı, 49 milyon 411 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlık duyurdu! Hesaplara aktarılıyor... Çiftçilere yaklaşık 49,5 milyon liralık tarımsal destek ödemeleri bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "49 milyon 411 bin liralık destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İŞTE DESTEK TUTARLARI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, söz konusu destek tutarları, hayvan hastalıkları tazminatında 25 milyon 440 bin 246 lira, hayvan gen kaynaklarını korumada 11 milyon 862 bin 50 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 9 milyon 114 bin 573 lira ve sertifikalı tohum üretiminde 2 milyon 994 bin 131 lira olarak belirlendi. (AA)

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