Bakanlık el koydu! Otobüs firmalarında yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle, kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi koyduklarını, firmalara da taşıyacakları yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladıklarını belirterek, "Kara yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek, vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kara yolu yolcu taşımacılığında firmaların sefer sayılarını azaltmak durumunda kaldığını söyledi.

Seferlerin izne bağlanmasının ardından bazı işletmelerin otobüslerini belli bir kısmını dolduktan sonra yola çıkarmaya başladığının belirlendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Söz konusu durum nedeniyle vatandaşlarımız hem izin alma hem de otobüslerin belli oranda dolmasını beklemeleri nedeniyle terminallerde sabahlamak zorunda kalmaya başladı. Bu durumun vatandaşların lehine düzeltilmesi amacıyla Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde sektöre yönelik geçici bazı düzenlemeler yaptık. Kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesini uygulamaya koyduk. Bu indirimle tarifeli yolcu taşımacılığı yapan firmalar için tavan ücret tarifesi belirlenmiş oldu. Bu sayede firmaların düzenleyeceği sefer sayısını da artırmalarına vesile oluyoruz."