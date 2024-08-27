FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlık işten çıkarılan işçiler için çalışma başlattı... Savcılığa suç duyurusunda bulundu!

Bakanlık işten çıkarılan işçiler için çalışma başlattı... Savcılığa suç duyurusunda bulundu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.08.2024 15:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez gıda fabrikasında çalışan işçiler ağır çalışma şartları ve düşük ücretler nedeniyle şirketin Ataşehir'deki genel müdürlüğü önünde eylem yapmaya başlamışlardı. Şirket, örgütlenerek eylem yapan 13 işçiyi işten çıkarmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlık işten çıkarılan işçiler için çalışma başlattı... Savcılığa suç duyurusunda bulundu!

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez gıda fabrikasında çalışan işçiler, ağır çalışma şartları ve düşük ücretler nedeniyle Ataşehir'de bulunan genel müdürlüğün önünde eylem yapmaya başladı.

Şirket eylem yapan ve sendika çalışması yürüten 13 işçiyi işten çıkarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olay ilgili açıklama yaptı.

BAKANLIK OLAYA EL ATTI

Bakanlık yaptığı açıklamada, yaptıkları tespitle sonucunda 141 işçinin işten çıkarıldığını aktararak, "141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Bakanlık, sendikal faaliyetleri engellemeye çalışan işveren için ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Bakanlığın tam açıklaması şu şekilde:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir firmada sendikanın Örgütlenme çalışmaları nedeniyle işten çıkardığı 13 işçi ile bu işçilerin İşten çıkarılmasına karşı olduğu için eylem yapan 132 işçiyi daha işten çıkarmasına ilişkin teftiş raporunu hazırladı.

Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir.

Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle işyerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Emeğin, sendikal örgütlenmenin ve çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İşçi çalışma ve sosyal güvenlik bakanı işveren
En Çok Okunan Haberler
Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren maaş kararı!

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren maaş kararı!

Kamu bankalarından ilk kez ev alacaklara özel kampanya

Kamu bankalarından ilk kez ev alacaklara özel kampanya

Küçük çocuğa günlerce süren işkence! Elleri, kolları bağlı halde bulundu

Küçük çocuğa günlerce süren işkence! Elleri, kolları bağlı halde bulundu

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

Cinsel ilişkiye girdiler! "Erkeklere güven olmaz" diyerek uzaklaştı

Paranızı geri alabilirsiniz! İsyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Paranızı geri alabilirsiniz! İsyan ettiren fiyat tarifesine şikayet yağıyor

Bakan Bolat yeşil pasaport hakkında açıklama yaptı: Çok net yanıt verdi

Bakan Bolat yeşil pasaport hakkında açıklama yaptı: Çok net yanıt verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Yazın bir çift Crocs yeter! 1500 TL altı modelleri sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.