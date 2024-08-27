Bakanlık işten çıkarılan işçiler için çalışma başlattı... Savcılığa suç duyurusunda bulundu!

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Polonez gıda fabrikasında çalışan işçiler, ağır çalışma şartları ve düşük ücretler nedeniyle Ataşehir'de bulunan genel müdürlüğün önünde eylem yapmaya başladı.

Şirket eylem yapan ve sendika çalışması yürüten 13 işçiyi işten çıkarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olay ilgili açıklama yaptı.

BAKANLIK OLAYA EL ATTI

Bakanlık yaptığı açıklamada, yaptıkları tespitle sonucunda 141 işçinin işten çıkarıldığını aktararak, "141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Bakanlık, sendikal faaliyetleri engellemeye çalışan işveren için ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Bakanlığın tam açıklaması şu şekilde:



"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, İstanbul Çatalca'da faaliyet gösteren bir firmada sendikanın Örgütlenme çalışmaları nedeniyle işten çıkardığı 13 işçi ile bu işçilerin İşten çıkarılmasına karşı olduğu için eylem yapan 132 işçiyi daha işten çıkarmasına ilişkin teftiş raporunu hazırladı.

Yapılan tespitler sonucu, firmanın iş yerinde sendikal baskı nedeniyle iş akdinin sona erdirdiği tespit edilen 141 işçi için 8 bin 590 liradan toplam 1 milyon 211 bin 190 lira idari para cezası uygulanması istenmiştir. İşverenin, Türkiye İş Kurumuna bildirilmeden 145 işçi için toplu çıkış vermesi nedeniyle de 5 bin 506 liradan toplam 798 bin 370 lira idari para cezası vermesi istenmiştir.

Ayrıca, sendika üyesi işçileri işten çıkarmak suretiyle işyerinde hukuka aykırı olarak sendikal faaliyetleri engelleyen işveren hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Emeğin, sendikal örgütlenmenin ve çalışanların hak ve özgürlüklerinin korunması için bakanlık olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam ediyoruz."