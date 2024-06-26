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Bakanlık "İtibar etmeyiniz" diyerek duyurdu: "Kamu zararı oluşmadı"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.06.2024 10:01
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın iki firmanın devlete olan özelleştirme borçlarının dolardan Türk lirasına (TL) çevrilip, taksitlendirilerek kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğratıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Yavuzyılmaz'ın, 2017 tarihli TL'ye dönüşüm işlemini bugünkü kurla yapılmış gibi gösterdiği belirtildi.

Bakanlık "İtibar etmeyiniz" diyerek duyurdu: "Kamu zararı oluşmadı"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP'li Yavuzyılmaz'ın 2017 yılında yapılan özelleştirme hakkındaki açıklamalarına yanıt olarak, "Tüm borçlulardan da bütün alacaklar o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir." açıklamasını yaptı. Bakanlık iddialara itibar edilmemesi için çağrı yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuzyılmaz, yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam etmektedir. 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üre. ve Tic. A.Ş.'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak, maksatlı bir şekilde yapılan işlemleri çarpıtmaktadır. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına daha önce defaatle yapılan açıklamaları tekrar etmek zaruri olmuştur." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TL'nin değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) kapsamındaki kamu kurumlarının yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31 Aralık 2017 tarihine kadar TL olarak tahsil edebilmesine imkan sağlanmıştır.

"HAZİNE ALACAKLARI İÇİN UYGULANAN FAİZ ORANI ESAS ALINARAK EK SÖZLEŞMELER YAPILMIŞTIR"

Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin TL olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır. Dolayısıyla ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak ek sözleşmeler yapılmıştır.

"KAMU ZARARI OLUŞMADI"

Tüm borçlulardan da bütün alacaklar o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir. Ancak Sayın Vekilimiz, 2017 tarihli söz konusu TL'ye dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemekte ve tahsilatları tamamlanmış alacakları afaki şekilde 2024 yılı güncel döviz kurları ile yeniden hesaplamaya kalkmıştır. Sayın vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Express


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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı açıklama iddia
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