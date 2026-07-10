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Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit-tağşiş listesine 15 yeni ürün eklendi. Bazı sucuk ve kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi.

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyuyla paylaştığı listeyi güncelledi. Bakanlığın son açıklamasına göre listeye 15 yeni ürün daha eklendi.

Bakanlık, gıda denetimlerinde tespit edilen uygunsuzlukları guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yayımlamayı sürdürüyor. Güncellenen listede 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler kategorisinde olmak üzere toplam 15 yeni ürün yer aldı. İfşa edilen ürünler arasında sucuk, kıyma, çay ve salam da bulunuyor.

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı 1

DENETİMLERDE DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Denetimler kapsamında bir markanın "dana sucuk" ibaresiyle satışa sunduğu üründe deri dokusu ile kanatlı eti tespit edildi. Yapılan incelemeler, ürün içeriğinin etiket bilgileriyle uyuşmadığını ortaya koydu.

SUCUK VE KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

Mersin'in Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde faaliyet gösteren iki ayrı firmaya ait çiğ dana kıymasında tek tırnaklı eti belirlendi. Ayrıca Mersin'in Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın "dana sucuk" olarak satışa sunduğu üründe ve Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir başka firmanın "ısıl işlem görmüş dana sucuk" ibaresiyle piyasaya sunduğu üründe de tek tırnaklı eti tespit edildi.

Bakanlık listeyi paylaştı! Sucuk ve kıymada at ve eşek eti çıktı 2

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Bursa Mersin Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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