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Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi 'Güçlü destek'

Altın fiyatlarında son durum... Altın 6 Ağustos 2026 Perşembe günü üst üste 4. işlem gününde de yükselerek son yedi haftanın en yüksek seviyesine geldi.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi 'Güçlü destek'
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika! Altında yükseliş devam ediyor. Altın 6 Ağustos 2026 Perşembe günü üst üste dördüncü işlem gününde de yükselerek son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi Güçlü destek 1

Zayıflayan dolar, gerileyen tahvil faizleri ve petroldeki düşüşe ek olarak Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılabileceğine dair artan iyimserlik altını destekledi. Spot altın yüzde 1 yükselerek ons başına 4.285,84 dolara çıktı. Buna göre altın, 18 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Çarşamba günü de en büyük günlük yükselişini şubat ayından bu yana kaydetmişti.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi Güçlü destek 2

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4304 dolar, en düşük 4244 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 06.57 itibarıyla 4264 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi Güçlü destek 3

Gram altın gün içinde en yüksek 6585 TL, en düşük 6491 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.41 itibarıyla 6523 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi Güçlü destek 4

"ALTIN İÇİN GÜÇLÜ BİR DESTEK OLUŞTURUYOR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; IG Piyasa Analisti Tony Sycamore, yükselişin temel nedeninin Orta Doğu’da diplomatik bir çözümün yakın olduğuna ilişkin beklentiler olduğunu belirtip "Diplomatik bir ilerleme beklentisi petrol fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Bu da merkez bankalarının faiz artırma ihtiyacını azaltarak altın için güçlü bir destek oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu. Sycamore'un, altının 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı şekilde tutunması halinde yükselişin 5.000 dolar seviyesine doğru ivme kazanabileceğini ifade ettiği aktarıldı.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi Güçlü destek 5

Petrol fiyatları perşembe günü gerilerken piyasalarda Fed'in eylüldeki toplantısında faiz artırımı beklentisinin de zayıfladığı, 2 gün önce yüzde 67 seviyesinde fiyatlanan faiz artırımı olasılığının yüzde 55’e gerilediği kaydedildi.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi Güçlü destek 6

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirileri düşerken, dolar endeksi de baskı altında kaldığı, doların zayıflamasının, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdiği belirtildi.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi Güçlü destek 7

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Diğer yandan spot gümüş ise yüzde 0,1 artışla ons başına 62,16 dolara çıktı.

Altın uçuşa geçti: 7 haftanın en yüksek seviyesi Güçlü destek 8

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.509,76
6.510,74
% 0.23
07:29
Ons Altın / TL
202.593,19
202.731,55
% 0.31
07:44
Ons Altın / USD
4.258,02
4.258,61
% 0.26
07:44
Çeyrek Altın
10.415,61
10.645,05
% 0.23
07:29
Yarım Altın
20.766,12
21.290,10
% 0.23
07:29
Ziynet Altın
41.662,44
42.449,99
% 0.23
07:29
Cumhuriyet Altını
42.336,00
42.969,00
% 3.12
17:04
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gram altın Altın ons altın altın fiyatları
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