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Bakanlık mesajlar için devreye girdi 'Telefon titreyip titreyip duruyor'

Ticaret Bakanlığı, alışveriş sırasında indirim ya da fatura gibi bahanelerle müşterilerden telefon numarası talep edip reklam mesajlarına onay vermeye zorlayan ve ardından izinsiz kampanya mesajları gönderen firmaların mercek altına alınacağını duyurdu.

Bakanlık mesajlar için devreye girdi 'Telefon titreyip titreyip duruyor'
Hande Dağ

Alışveriş yaparken indirim, sadakat program veya e-fatura bahanesiyle müşterilerin telefon numaraları istenebiliyor. Sonrasında ise mesaj yağmuru başlıyor. Ticaret Bakanlığı, müşteriyi usandıran söz konusu mesajlar için devreye girdi. Numara vermeyen müşteriye işlem yapmayan ve sonrasında kampanya mesajlarıyla taciz eden firmalar mercek altına alınacak.

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Bakanlık mesajlar için devreye girdi Telefon titreyip titreyip duruyor 1

TGRT Haber'de konuşan bir vatandaş "Engelliyorum. Atıyorlar, başka numaradan atıyorlar. Sürekli bildirimlerim durmuyor. Numaranız verince indirim oluyor diyorlar. Aslında indirim de olmuyor. Kendi kendimizi kandırıyoruz gibi oluyor" dedi.

Bakanlık mesajlar için devreye girdi Telefon titreyip titreyip duruyor 2

BAKANLIK EL ATTI

Alışveriş sırasında numara vermeden ödeme yapmak neredeyse imkansız olurken sonrasındaysa mesajla adeta kampanya tacizi başlıyor. Söz konusu bu duruma Ticaret Bakanlığı'ndan sert fren geldi.

Bakanlık mesajlar için devreye girdi Telefon titreyip titreyip duruyor 3

FİRMALAR İNCELENECEK

Bakanlık müşteriyi onay vermeye zorlayan firmaların inceleneceğini açıkladı. Haberde konuşan bir vatandaş "Gecenin 5'i, 3'ü mesaj geliyor. Uyanıyoruz, uykumuzda uyanıyoruz. Kütüphaneye gidiyoruz, mesaj geliyor. O geliyor, bu geliyor. Sürekli titreyip titreyip duruyor telefon" şeklinde konuştu.
Bakanlık mesajlar için devreye girdi Telefon titreyip titreyip duruyor 4

Şikayetlerin Ticaret Bakanlığı e-Reklam portalı üzerinden ve CİMER'den yapılabileceği aktarıldı. CİMER'den yapılan şikayetlerde firma detaylarının eksiksiz yazılması ve ne zaman numara paylaşımı yapıldığını belirtmek gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş
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