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Bakanlık tek tek ifşa etti, piyasadan toplatılıyor! O marka ve ürünler için harekete geçildi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
14.01.2025 12:12
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan ürünleri tek tek ifşa etmeye devam ederken bir yandan Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Buna göre Bakanlık, aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin yer aldığı 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. O ürünlerin özellikle çocuklar için sağlık riskleri taşıdığı belirtildi. İşte marka marka o ürünler ve piyasadan toplatılma gerekçeleri...

Bakanlık tek tek ifşa etti, piyasadan toplatılıyor! O marka ve ürünler için harekete geçildi

Halkın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı ciddi bir mücadele yürütülüyor. Bu doğrultuda bir süredir Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada hile yapan firma ve ürünlerini açıkladığı bilinirken vatandaşlar da o listeleri dikkatle takip ediyor. Öte yandan Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünlere karşı mücadele veriyor.

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SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATAN ÜRÜNLER

Ticaret Bakanlığı, yapılan denetimler sonucunda insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri markalarına kadar tek tek ifşa ediyor. O ürünlerin hem satışı yasaklanıyor hem de söz konusu ürünler piyasadan toplatılıyor.

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2 OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILIYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Bakanlık tarafından yapılan son duyuruya göre 2 oyuncak için piyasadan toplatma kararı alındı. Bunlardan biri "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, diğeri de "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürün için de piyasaya arz yasaklandı ve toplatılma kararı verildi.

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KISA SÜRE ÖNCE DE 2 ÜRÜN AÇIKLANMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, 10 Ocak tarihinde "Can Top" marka "Şişirilebilir Zıp Zıp Top" için ve 9 Ocak tarihinde de "Pufudi" marka Baskılı Keten Ceket için piyasadan toplatılma kararı almıştı.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı oyuncak
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