Bakanlık verileri açıkladı: En çok hile yapılan ürünler belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıda hedefi doğrultusunda ülke genelindeki denetim faaliyetlerini yılın ilk yarısında da yoğun şekilde sürdürdü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 2026'nın ilk altı ayında üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerini kapsayan toplam 640 bin 118 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde taklit ve tağşiş yapılan ürünler ile halk sağlığını riske atan gıdalar tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu. Gıdalar, üretim aşamasından tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm süreç boyunca kontrol altında tutuldu.

ET VE ET ÜRÜNLERİ İLK SIRADA

Bakanlık tarafından yürütülen analizler; 39 kamu laboratuvarı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı ve 95 özel gıda kontrol laboratuvarında gerçekleştiriliyor. Açıklanan verilere göre taklit ve tağşişin en sık görüldüğü ürün grubu et ve et ürünleri oldu.

Özellikle dana sucuk, kıyma, köfte, kebap ve lahmacun harcı gibi ürünlerde kanatlı eti ve sakatat kullanımına rastlanırken, bazı ürünlerde ise tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

ZEYTİNYAĞI, BAHARAT VE ÇAYDA DA UYGUNSUZLUKLAR BELİRLENDİ

Denetimlerde yalnızca et ürünleri değil, farklı gıda gruplarında da çeşitli uygunsuzluklar ortaya çıkarıldı. Zeytinyağlarında tohum yağı karışımları tespit edilirken, siyah çay ile pul biber ve toz biber gibi baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boyaların kullanıldığı belirlendi. Ayrıca bal, tereyağı ve süt ürünleri de taklit ve tağşiş nedeniyle ifşa edilen ürünler arasında yer aldı.

TAKVİYE EDİCİ GIDALAR DA İNCELEME ALTINDA

Denetimler kapsamında temel gıda ürünlerinin yanı sıra bitkisel karışımlar ve takviye edici gıdalar da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde bazı bitkisel macun, çikolata ve takviye edici gıdalarda ilaç etken maddesi tespit edilmesi üzerine bu ürünler de sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesine eklendi. Böylece son dönemde tüketimi artan bu ürünler de sıkı denetim kapsamına alındı.

Bakanlık verilerine göre, 2002 yılında 1.500 olan gıda kontrol görevlisi sayısı 2025 itibarıyla 8 bin 49'a yükseldi. Aynı dönemde yıllık gıda denetimi sayısı ise 40 binden 1 milyon 370 bine çıktı. Öte yandan vatandaşların Alo 174 Gıda Hattı üzerinden yaptığı ihbar ve şikâyetler de değerlendirilmeye devam ediyor. 2009'dan 2026 Temmuz ayı başına kadar hatta toplam 3 milyon 472 bin başvuru yapıldığı bildirildi.