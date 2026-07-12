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Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Vergi borçlarının 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan tanıyan düzenlemeye ilk 25 günde 228 binden fazla mükellef başvurdu. Toplam 206 milyar liralık borç yapılandırma kapsamına alındı.

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, vergi dairelerine olan borçların taksitlendirilmesini sağlayan düzenleme mükelleflerden yoğun ilgi görüyor. İlk 25 günlük süreçte 228 binden fazla başvuru yapılırken, toplam 206 milyar lira tutarındaki borç taksitlendirme kapsamına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce yaptığı değerlendirmede, söz konusu uygulamanın bir vergi affı olmadığını vurgulayarak, vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin haklarını gözeten adil bir sistem oluşturulduğunu ifade etmişti. Şimşek, düzenlemenin özellikle ödeme niyeti bulunan esnaf ve diğer mükelleflere önemli kolaylık sağlayacağını belirtmişti.

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor 1

72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI

Düzenleme kapsamında, vergi daireleri tarafından takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 ile bu tarihten önceye ait olan alacaklar taksitlendirilebiliyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ve öğrenim kredisi borçları uygulama kapsamındaki alacaklar arasında yer alıyor.

KDV dışındaki borçlar için en fazla 72 aya kadar taksit yapılabilirken, KDV borçlarında azami taksit süresi 12 ay olarak uygulanıyor.

KDV dışındaki borçlarda mükelleflerin yüzde 18,01'i 6 taksiti, yüzde 30,69'u 12 taksiti, yüzde 13,21'i 24 taksiti, yüzde 25,19'u 36 taksiti tercih etti. 48 taksiti seçenlerin oranı yüzde 10,6, 72 taksiti tercih edenlerin oranı ise yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor 2

FAİZ ORANI VE TEMİNAT ŞARTLARI BELLİ OLDU

Vergi dairelerine vadesi 5 Haziran 2026 tarihinden önce olan tüm borçlar için uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 29 olarak belirlendi.

Borç tutarı 10 milyon lirayı aşmayan mükelleflerden teminat istenmezken, bu tutarın üzerindeki borçlarda yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekiyor.

Vergi borçlarında 206 milyar liralık taksitlendirme: Son tarih yaklaşıyor 3

ELEKTRONİK BAŞVURU VE HACİZ KOLAYLIĞI

Borçlarını taksitlendirmek isteyenlerin vergi dairesine gitme zorunluluğu bulunmuyor. Başvurular, GİB'in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi veya e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

Araçlarına ilişkin borçlarını taksitlendiren mükellefler, araç muayenelerini yaptırabilecek. Ayrıca borçlarını taksitlendirenler hakkında vergi daireleri tarafından cebri takip işlemi uygulanmayacak. Bu kapsamda banka hesapları, taşınmazlar ve araçlar üzerine haciz konulmayacak. Araçlar üzerindeki yakalama şerhlerinin kaldırılması mümkün olacak, satış işlemleri ise askıya alınacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. İlk taksit ödemesi ise 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Kalan taksitler ise takip eden aylarda ödenecek.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı GİB Gelir İdaresi Başkanlığı vergi borcu
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