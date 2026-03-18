Bakanlıktan 'Bayram müjdesi, 4500 TL destek' paylaşımlarına açıklama 'Asılsız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bazı sanal medya hesaplarında, 'Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' paylaşımlarının asılsız olduğu, kişisel verileri ele geçirmek için bu paylaşımları yapanlar hakkında gerekli hukuki girişimde bulunulduğu bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak 'Bayram müjdesi; 4 bin 500 TL destek hesaplara yatıyor' şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" denildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alım için bekleyenlere dev bankadan uyarı geldi!Alım için bekleyenlere dev bankadan uyarı geldi!
Topladıkları paraya dönüşüyor: Kısa sürede tükeniyorTopladıkları paraya dönüşüyor: Kısa sürede tükeniyor

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram destek
En Çok Okunan Haberler
İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

İsrailli Bakan Katz: İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldürüldü

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

Finalde saha karışmıştı! Afrika Kupası el değiştirdi: Yeni şampiyon açıklandı

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

"Sizin ev çiş kokuyordur gelemem" deyince...

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

