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Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama! 'Binlerce ekip 81 ilde sahada'

Tarım ve Orman Bakanlığı bazı basın ve sosyal medya kanallarında, şap hastalığına ilişkin haberlere yönelik basın açıklamasında bulundu. Bakanlık, yanıltıcı, eksik ve çarpıtılmış haberlerin bulunduğunu ifade ederek konu ile ilgili detayları X hesabı üzerinden aktardı.

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama! 'Binlerce ekip 81 ilde sahada'
Ezgi Sivritepe

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Temmuz günü yaptığı açıklamada yeni bir şap serotipi olan SAT1’in görüldüğünü, bu yeni hastalık tipinin yayılmaması için hızlı şekilde tedbir aldığını ifade etmişti. İlgili açıklamada, bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığını, bu arada yeni tipe karşı aşı geliştirildiğini, üretime ve aşılamaya da başlandığını kamuoyu ile paylaşmıştı.

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama! Binlerce ekip 81 ilde sahada 1

Söz konusu açıklamanın ardından bazı haber siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında yanlış bilgi aktarımının olduğunun altını çizen Bakanlık, konu ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, şap hastalığı ile ilgili çalışmaların kesintisiz sürdüğü aktarıldı.

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama! Binlerce ekip 81 ilde sahada 2

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konu ile ilgili sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Teşhis ve Aşı Üretim Kapasitemiz Güçlüdür

Türkiye’de şap hastalığına karşı mücadele, Bakanlığımız bünyesindeki Şap Enstitüsü Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu kurumumuz, hem hastalığın teşhisini yapmakta hem de etkin ve güncel aşı üretimini sağlamaktadır.
Bugüne kadar sahaya yeni serotip olan SAT1’e karşı üretilmiş yaklaşık 6 milyon doz şap aşısı sevk edilmiştir. Aşı üretim kapasitemiz yeterlidir ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmaktadır.

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama! Binlerce ekip 81 ilde sahada 3

Şap Enstitüsü’nde aşı üretimi 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde devam etmektedir. 20 Temmuz’a kadar 2.6 milyon doz aşı daha üretilip sahadaki ekiplerimize gönderilecektir. Devamında aşı üretimine düzenli şekilde devam edilecek olup, tarafımızdan düzenli şekilde bilgilendirme yapılacaktır. Ülkemizde hastalık çıkan bölgelere yeterli miktarda aşı stoku mevcuttur ve sevkiyat planlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama! Binlerce ekip 81 ilde sahada 4

VETERİNELER SAHADA!

10.000’e Yakın Veteriner Hekimimiz Sahadadır

Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede görev yapan yaklaşık 10.000 veteriner hekimimiz, yetiştiricilerimizle omuz omuza, hayvan sağlığını koruma amacıyla saha taramaları ve aşılama faaliyetlerini büyük bir özveriyle yürütmektedir.
Sahada yürütülen çalışmalar, hem hastalıkların yayılmasını önlemek hem de hayvansal üretimi güvence altına almak adına kritik öneme sahiptir.

Aşılaması yapılan bölgelerdeki kapalı olan hayvan satış yerleri, aşılamalar tamamlandıkça peyderper tekrar açılacaktır. Bunun için aşılamaların belli bir orana gelmesi gerekmektedir.

Bakanlıktan şap hastalığı hakkında açıklama! Binlerce ekip 81 ilde sahada 5

KAMUOYUNA ÇAĞRI!

🔺 Şap hastalığı, veteriner otoritesi ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınabilecek bir hastalıktır. Ülkemizin bu konudaki teknik altyapısı, uzman kadrosu ve üretim gücü yeterlidir.

🔺 Aşılamalar etkin biçimde sürdürülmekte olup, hayvan sağlığı hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamaktadır. Tüketicilerimizin ete ulaşmasında da şu an itibarıyla herhangi bir sorun söz konusu değildir.

🔺İlk kez bu kapsamda bütün hayvan satış yerlerinin kapatıldığına dair yorumlar gerçek dışı olup, en son 2023 yılında aynı hastalık sebebiyle, ülke genelinde tüm hayvan hareketleri geçici olarak durdurulmuş ve hayvan pazarları topluca kapatılmıştır. Hastalığın kontrol altına alınmasının ardından tekrar açılmıştır.

🔺Diğer yandan ülkemiz hayvan varlığının belli oranının etkilendiği varsayımıyla, farazi olarak yapılan hesaplamalarla, ülke ekonomisine getireceği zarar diyerek ortaya atılan rakamsal veriler de gerçeği yansıtmamaktadır.

🔺 Kamuoyunun, sosyal medyada paylaşılan bilimsel temelden yoksun ve kamuoyunda panik havası oluşturmayı amaçlayan içeriklere karşı dikkatli olması önem arz etmektedir.

🔺 Resmî bilgiler yalnızca Tarım ve Orman Bakanlığı ve bağlı kurumların açıklamalarından edinilmelidir.

Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için özveriyle çalışan tüm veteriner hekimlerimize ve yetiştiricilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz"

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Anahtar Kelimeler:
Şap hastalığı
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