Bakanlıktan yeni ifşa listesi! Antalya'daki 5 yıldızlı otelde bile çıktı... Gıdada skandal bitmiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 Ocak 2025 tarihli yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı. Listede skandal pek çok oyun ortaya çıkarken özellikle zeytinyağında yapılanlar dikkat çekti. Öte yandan kıyma ve köftedeki hileler de bir bir gözler önüne serildi. Listede yoğurtta nişasta, baklavada yer fıstığı tespit edilmesine kadar çok sayıda ifşa yer alırken en dikkat çekeni ise Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelin yemeğinde hile yapıldığının ortaya çıkması oldu.

İŞTE YENİ TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Garanti Baharat markasının kırmızı toz biberinde domates olduğu tespit edildi. Kayseri Kocasinan'da faaliyet gösteren Ada Izgara'da çiğ dana ızgara köftenin içinde kanatlı eti olduğu tespit edildi.

TEREYAĞDAN KÖFTEYE, SUMAKTAN ZEYTİNYAĞINA...

Sühabey markasının 'tam yağlı beyaz peynir' ürününde yağ oranının düşük olduğu görüldü. Çamoluk geleneksel tereyağında bitkisel yağ tespit edilirken Avara manda yoğurdunda da inek sütü olduğu anlaşıldı.

Gaziantep Şehitkamil'de Özlü Baharat'ın sumaklarında gıda boyası tespit edilirken Adana Yüreğir ve Sarıçam'daki Et Balık'ta dana ve dana kuzu karışık kıymada kanatlı eti görüldü. İzmir Bornova'daki Köfteci Talih Usta'da ise köftede kanatlı eti çıktı.

Aydın Efeler'de faaliyet gösteren Efe Organik'in zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

5 YILDIZLI OTELDE DE ÇIKTI

Listenin devamında en çok şaşırtan şey ise bir otelde tespit edilen hile oldu. Antalya Kemer'deki Imperial Sunland Otel'in Adana Kebap harcında (Dana eti) kanatlı eti olduğu anlaşıldı.

Kahramanmaraş Dulkadir'deki Safir Baklava'da Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanıldığı görüldü. Bel-et'in dana yağlı kıymasında da kanatlı eti tespit edilirken Balbis Baharat'ın kekik ürününde yabancı madde tespit edildi.

Isparta'daki Sütem marka tereyağının yağ oranının düşük olduğu görülürken Saklıvadi riviera zeytinyağı ve Ege Olivia zeytinyağında tohum yağları karıştırıldığı görüldü.

Can Damla ayçiçek yağında ayçiçek yağından başka tohum yağları karıştırılması tespit edilirken Yağcıoğlu sadeyağ ve Urfalı Çiftçiler sadeyağda bitkisel yağ tespit edildi.

YOĞURTTA NİŞASTA ÇIKTI

Agah Baharat'ın kekik ürününde yabancı madde tespit edilirken Anı yarım yağlı yoğurt ve Şanlı yoğurtta nişasta olduğu belirlendi.

Lüks Ayvacık Hasat, Ayvalık İncisi ve Ayvalık Tat'ın naturel sızma zeytinyağı ürünlerinde tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı. Egetat riviera zeytinyağında da tohum yağları karıştırıldığı görüldü.

Balıkesir'deki Genç Köfteci Çavuş firmasının dana köfte ürününde kanatlı eti tespit edilirken Nur Zeytincilik naturel sızma zeytinyağı ve Mr. Akyüz pirina zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

Öte yandan İstanbul Ümraniye'de faaliyet gösteren Araz Et Şarküteri firmasının Mudanya marka soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı ürününde tohum yağları karıştırıldığı ortaya çıktı.