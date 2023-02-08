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Bakanlıktan yeni tedbir listesi: Deprem bölgesinde ilaçlar ücretsiz oldu

08.02.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı deprem bölgesindeki vatandaşların yararlanması için sağlık hizmetleri kurallarında yeni tedbirler alındığını duyurdu. açıklanan yeni tedbirler doğrultusunda ilaç reçetelerinden katılım payı alınmayacak. Afet bölgesinde bulunan kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarıda muayene katılım payından muaf tutulacaklar.

Bakanlıktan yeni tedbir listesi: Deprem bölgesinde ilaçlar ücretsiz oldu

Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan depremler sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı alınan yeni kararları duyurdu. Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa’daki vatandaşlar için sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında ve ilaç veya sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin temin edilmesinde yaşanacak mağduriyetlerinin önlenmesi açısından tedbirler tek tek duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • Afet bölgesinde ikameti bulunan Genel Sağlık Sigortası kapsamındaki kişilerin, sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerin bir defaya mahsus olarak Sağlık Uygulama Tebliği kuralı kapsamında reçetesiz olarak temin edilmesi,

  • Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına yapılan müracaatlarında muayene katılım payından muaf tutulması,

  • "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli olan eczanelerden ve/veya “Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzemelerin Teminine İlişkin Sözleşme” kapsamında Kurumumuz ile sözleşmeli olan merkezlerden ayaktan veya sağlık raporuna istinaden kullanacakları ilaç ve/veya sürekli kullanılan tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım paylarının alınmaması,

  • 06.02.2023 tarihi öncesinden kaynaklanan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının daha sonra tahsil edilmek üzere ertelenmesi,

  • 05.02.2023 tarihine kadar afet bölgesinde ikameti bulunan vatandaşların Kurumla sözleşmeli eczane/merkezlerden temin edilmiş ilaçları veya tıbbi malzemelerinin bitiş tarihlerinin 06.02.2023 tarihi olacak şekilde düzenlenerek kişilerin ilaç ve tıbbi malzeme temin etmelerinin sağlanması,

  • Afet bölgesinde bulunan Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında (eczane/merkezler) zorunlu IP uygulamasının kaldırılması,

  • Afet bölgesinde faaliyet gösteren tüm sağlık hizmeti sunucularının Ocak-Şubat 2023 dönemlerine ait fatura/reçete teslim süresi ile son günü 31/03/2023 tarihinden öncesi olan itirazlar ile itiraz değerlendirme komisyonuna ilişkin sürelerin 31/03/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar uzatılması hususlarına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olup işlemler bu kapsamda yürütülecektir.”


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