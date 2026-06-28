FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor

Yalova’nın Dereköy ilçesinde kiraz hasadı başladı. Üreticiler bu yıl verim ve kaliteden memnun olurken, sulama göletlerinin üretime katkısına dikkat çekti.

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor

Yalova'nın önemli tarım merkezlerinden Dereköy'de kiraz bahçelerinde hasat yoğunluğu yaşanıyor. Bu sezon hem kalite hem de rekoltenin yüksek olduğunu belirten üreticiler, sulama yatırımlarının üretimde belirleyici rol oynadığını söyledi. Kiraz üreticisi Emir Lafçı, kirazın yanı sıra elma ve ceviz de yetiştirdiklerini belirterek, "Bu sene meyvemiz bol. Fiyatlar geçen yıla göre biraz düşük olsa da üreticiyi tatmin edecek seviyede. Çiftçinin yüzü gülüyor." dedi.

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor 1

"BAKIMI 12 AY SÜRÜYOR"

Kiraz yetiştiriciliğinin yıl boyunca emek istediğini anlatan Lafçı, "Kirazın bakımı kışın budamayla başlıyor, ardından gübreleme ve ilaçlama geliyor. Bakımı diğer meyvelere göre biraz daha kolay olsa da hasadı en zor ürünlerden biri. Hasat döneminde kalabalık işçi grubuna ihtiyaç duyuyoruz. Dışarıdan yevmiyeli çalışanlar geliyor" diye konuştu.

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor 2

İlaçlamanın yalnızca kaliteyi korumaya yönelik yapıldığını ifade eden Lafçı, "İç kurdu dediğimiz zararlıya karşı ilaçlama yapıyoruz. Bu uygulama hem meyvenin kalitesini hem de raf ömrünü koruyor. Bunun dışında yoğun bir ilaç kullanımına ihtiyaç duymuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor 3

"GÖLETLER ÜRETİMİN TEMELİNİ OLUŞTURDU"

Üreticilerden Muharrem Kapel ise sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "2026 yılında en güzel verimi aldık. Allah bin bereket versin. Kirazlarımızın kalitesi çok iyi. Tarımsal sulama göletleri sayesinde bu başarıya ulaştık." dedi. Destek veren kurum ve yetkililere teşekkür eden Kapel, köyde bulunan üç sulama göletinin üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor 4

ÜRETİM HEDEFİ 250 TON

Dereköy Muhtarı Hidayet Köken de köyün her geçen yıl büyüyen bir meyvecilik merkezi haline geldiğini belirterek, "Gençler yeniden köye dönmeye başladı. Bugün gezdiğimiz kiraz bahçesi genç bir üreticimize ait ve tek başına 10-15 ton kiraz üretiyor. Şu anda Dereköy'de yaklaşık 150 ton kiraz üretimi var. Önümüzdeki yıllarda bu rakamın 200-250 tona ulaşacağını düşünüyorum." dedi.

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor 5

Köken, Dereköy'de kirazın yanı sıra elma, armut, erik ve çilek üretiminin de yapıldığını belirterek, verimli toprakları sayesinde köyün Marmara Bölgesi'nin önemli meyvecilik merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

"DÖRDÜNCÜ GÖLET ARTIK İHTİYAÇ"

Geçmişte yaşanan su sıkıntısının üretimi olumsuz etkilediğini anlatan Köken, "Göletler yapılmadan önce susuzluk nedeniyle çok sayıda elma ve armut ağacını kesmek zorunda kaldık. Kaliteyi yakalayamıyorduk. Şimdi ise üretimde önemli bir noktaya geldik. Ancak mevcut üç gölet artık yeterli gelmiyor." dedi.

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor 6

Köyde yaklaşık 27 bin 500 dönüm verimli tarım arazisi bulunduğunu belirten Köken, "Hâlâ sulayamadığımız geniş alanlar var. Dördüncü gölet yapılırsa üretim alanlarımız büyüyecek, su paylaşımından kaynaklanan sorunlar sona erecek ve Dereköy çok daha büyük bir üretim merkezi haline gelecek." diye konuştu.

Bakımı 12 ay sürüyor: Genç üretici tek başına 15 ton üretiyor 7

Bu yıl iri taneli kirazların hasat edildiği Dereköy'de üreticiler, sezonun hem kalite hem de verim açısından son yılların en başarılı dönemlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emtia piyasalarında küresel gelişmeler fiyatları etkilediEmtia piyasalarında küresel gelişmeler fiyatları etkiledi
Otomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldıOtomotiv devi yüzlerce eski çalışanını yeniden işe aldı

Anahtar Kelimeler:
Yalova Kiraz hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Orta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldi

Orta Doğu yine karıştı! İran'dan misilleme saldırısı geldi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Fatih Altaylı Seda Bakan'a açık açık Hadise'yi sordu! "Kavga edeceğinizi..."

Fatih Altaylı Seda Bakan'a açık açık Hadise'yi sordu! "Kavga edeceğinizi..."

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Yurt dışından getirilen eşyaların muafiyet limitleri için açıklama

Denemeydi 'Burada niye olmuyor' diye başladı: 350 ton bekleniyor

Denemeydi 'Burada niye olmuyor' diye başladı: 350 ton bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.