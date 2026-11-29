Trabzon'da balık tezgahlarında palamut sezonunun sonuna gelinirken, balıkçılar gözünü diğer balık çeşitlerine çevirdi. Sezon boyunca beklenenden fazla avlanan palamudun önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tezgahlardan tamamen çekilmesi beklenirken, balıkçı esnafı bu sezon hamsinin geçen yılki kadar bol olmayacağını tahmin ediyor.

Trabzon'da balık sezonu genel olarak verimli geçerken, palamut bolluğu da sezonun öne çıkan gelişmelerinden biri oldu. Sezonun sonuna yaklaşılmasıyla birlikte palamut tezgahlardaki yerini yavaş yavaş diğer balık çeşitlerine bırakmaya başladı. Palamudun azalmasıyla birlikte fiyatları da yükselirken, tanesi 150-175 TL bandında satışa sunuluyor.

PALAMUDUN BOL OLMASI HAMSİ BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Balıkçı esnafından Emin Avcı, sezonun genel anlamda verimli geçtiğini belirterek, "Balık sezonu iyi gidiyor. Şu an biraz durgunluk var. Çünkü palamudun yavaş yavaş bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz. Sezon boyunca iyi bir balık sezonu geçirdik. Bizler de balıkçı esnafı olarak böyle verimli bir sezon geçmesinden ötürü memnunuz. Palamudun tanesi şu anda 150-175 TL bandında. Sonuna doğru gidiyoruz palamudun. Hamsinin bu sezon palamudun yerini alacağını tahmin etmiyorum. Çünkü çok palamut oldu, onun da yemi hamsi olduğu için hamsi bu sezon pek olmayacak gibi geliyor bana" dedi.

Vatandaşların genellikle hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıkları tercih ettiğini kaydeden Avcı, "Diğer çeşitlerle pek ilgilenmiyor vatandaşımız. Ancak palamut 50-75 TL iken gerçekten fazlasıyla ilgi gösterdi palamuda. Bundan sonra palamut gidince mezgit olur, istavrit olur, zargana (sargan) olur, çinekop olur" diye konuştu.

"BİRKAÇ HAFTAYA TAMAMEN BİTEBİLİR"

Balıkçı esnafı Bülent Ay ise vatandaşların balığa ilgisinin sürdüğünü ifade ederek, palamut sezonunun artık sonuna gelindiğini söyledi. Ay, "Bu sezon güzel gidiyor, vatandaşımız balığa her zaman ilgi gösteriyor. Biz de çok şükür sezondan çok memnunuz. Palamut da artık tezgahlardan yavaş yavaş çekiliyor. Artık bitiyor. Zaten olmasını beklemediğimiz kadar çok kaldı tezgahlarda. Artık elveda demek üzereyiz palamuda. Tahminimce birkaç haftaya tamamen palamut bitmiş olur" ifadelerini kullandı.

Hamsinin geçen yılki kadar bol çıkmasını beklemediğini dile getiren Ay, "Bizim insanımız hamsiyi tercih eder ancak geçen seneki gibi bol çıkmaz tabii ki. Çünkü malumunuz palamut bu sene hamsiyi yedi" şeklinde konuştu.

TEZGAHLARDA FİYATLAR

Tezgahlardaki güncel fiyatlara da değinen Ay, palamudun 150 TL'den satışa sunulduğunu belirterek, "Mezgit 250-300 TL, hamsi 300 TL, istavrit de 150 TL. İlerleyen günlerde daha da fiyatların düşeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır