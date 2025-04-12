Balıkçılar, geçen yıl 189 bin 520 balon balığı yakaladı

Zehriyle öldüren, kuvvetli çenesiyle balıkçıların av malzemesine zarar veren balon balığının ekosistemdeki yoğunluğunun azaltılması amacıyla avlanmasının teşvik edildiği uygulama kapsamında, geçen yıl balıkçılar 189 bin 520 balık yakaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balon balığıyla mücadeleye yönelik, 2020 yılında başlatılan teşvik uygulamasıyla 2024 sonuna kadar, Türkiye genelinde 373 bin 494 balon balığı avlandı. Akdeniz ve Ege'de sayısı hızla artan istilacı balon balığının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalarda önem kazanan 'avcılık' faaliyetleriyle geçen yıl 189 bin 520 balon balığı daha yakalandı. Geçen yıl destekleme ile avlanan balon balıkları sayesinde 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişi engellendi.

2020 yılında başlatılan balon balığı avcılığının desteklenmesi uygulamasıyla 2024 sonuna kadar avlanan 373 bin 494 balıkla, yaklaşık 28 milyon bireyin ekosisteme girişi engellendi. Balon balığının yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2025-2026 yıllarında da balıkçılara destek verilecek. Benekli balon balığında 25, diğer türlerde 10 lira destekleme yapılacak.

Balon balığının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2024 Faaliyet Raporu'ndaki verilere göre Türkiye'de yıllara göre avlanan ve ekosisteme girişi engellenen balon balığı sayıları şöyle:

"2020'de 46 bin 192 balon balığı avlandı, 3 milyon 464 bin 400 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2021'de 9 bin 886 balık avlandı, 741 bin 450 yeni balon balığının ekosisteme girişi engellendi. 2022'de 48 bin 193 balık avlandı, 3 milyon 614 bin 475 yeni balığın ekosisteme girişi engellendi. 2023'te 79 bin 703 balon balığı yakalandı, 5 milyon 977 bin 725 balığın ekosisteme girişi engellendi. 2024'te 189 bin 520 balon balığı yakalandı, 14 milyon 214 bin balığın ekosisteme girişi engellendi."

Uygun donanıma sahip ruhsatlı balıkçı teknelerinin avlanmasına müsaade edilen balon balığının denizden çıkarılıp sahile ya da çevreye atılması halinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan cezalar şöyle:

“Balon balığını karaya çıkaran amatör balıkçıya 3 bin 770 lira, tekne sahibine 5 bin 662 lira, ticari balıkçıların izin almadan balon balığını karaya çıkarması halinde kişiye 12 bin 835 lira, tekne sahibine 18 bin 880 lira, balon balığı satana 37 bin 770, balon balığını işleyen tesislere 75 bin 553 lira." (DHA)

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır