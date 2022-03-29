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Balıklara mayın etkisi! Fiyatlar artacak

29.03.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de bulunan deniz mayınları sonrası İğneadalı balıkçıklar zarara uğradıklarını ifade etti. Denize açılamayan balıkçılar, tezgahlardaki balık fiyatlarının yükseleceğini söyledi. İşte haberin detayları...

Balıklara mayın etkisi! Fiyatlar artacak

İstanbul Boğazı ve Bulgaristan sınırı yakınlarında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde ikinci duyuruya kadar balık avlanması yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı tekneler, mayın nedeniyle Karadeniz'e açılamazken, paydos eden balıkçılar da Rusya-Ukrayna savaşında mayın mağduru olduklarını, zarara uğradıklarını ve avlanmak istediklerini söyledi.

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DENİZE AÇILAMADILAR

İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in Bulgaristan sınırında 2 mayının bulunup, imha edilmesinin ardından balıkçılar, tedirgin oldu. İkinci mayının bulunduğu Kırklareli'nin İğneada beldesinde balık avlanması, ikinci duyuruya kadar yasaklandı. İğneada Limanı'na kayıtlı 200 tekne, mayın nedeniyle Karadeniz'e açılamadı.

MESAJLA UYARILDILAR

İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş, balıkçıları cep telefonlarına gönderdikleri mesajlar ile uyardıklarını ve ikinci emre kadar denize açılmalarının yasak olduğunu belirtti. Ulaş, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mayınların kendi avlanma bölgelerine kadar geldiğini belirterek, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer ilgili birimlerle sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti. Ulaş, şunları söyledi:

"İğneada, Kıyıköy ve Beğendik'te ikamet eden balıkçılarımız var. Yaklaşık 200'e yakın balıkçı teknemiz var. Balıkçı teknelerimizle gün içinde sık sık istişare halindeyiz. Gerekli bilgileri kendileriyle istişare ediyoruz. Sahil Güvenlik birimleriyle beraber bilgilendirmeleri yapıyoruz. Mayın görmeleri halinde bizimle kontak kurmalarını, Sahil Güvenlik birimleri ve deniz kuvvetleriyle bilgileri paylaşacağımızı ve en kısa zamanda intikal edileceğini söylüyoruz. Balıkçılarımız da bu konuda çok duyarlılar. Hemen ilgili birimlere bilgi veriyorlar. Bugünkü olay da sorunsuz bir şekilde çözüldü. Balıkçılarımız şu anda geldiler. Çünkü 12.32'den sonra can ve mal güvenliğine tehdit oluşturabileceğinden dolayı kendilerini bilgilendirdim. Gün batımından gün ağarana kadar çıkmıyorlardı. Gündüz vakti çıkıyorlardı fakat bugün olağanüstü bir durum olduğundan dolayı balıkçılar dönmek zorunda kaldı. Diğer günlerde çıkacaklarsa da kendileriyle paylaştım, can ve mal güvenliğine dikkat edilerek çıkılması, hiçbir şekilde cisimlere yaklaşılmaması, en ufak bir durumun bizimle paylaşılmasını ve güvenlik birimlerinin olay yerine intikal edeceğini söyledik."

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"PAYDOS ETMEK ZORUNDA KALDIK

Balıkçılardan Ferda Mezarcı, sezonun bitmesine az süre kaldığını belirterek, "Mayından dolayı mecburen paydos etmek zorunda kaldık. Seneye sezonda ne olur, bilemeyiz. Bu sene çok erken final oldu. Bu tarihten sonra kalkan balığı tutacaktık. Kalkan balığının kilosu, şu anda 600-700 lira ve ondan kazanacaktık ama maalesef mayından dolayı bazı yasaklar uygulandı. 20 mile çıkıyorsun ve neredeyse 2,5 saat sürüyor. Sabah erken çıkman gerekiyor. Gece bir mayına denk gelsen facia ile sonuçlanacak. O yüzden kimse riske girmiyor. 7 yaşından beri balıkçılık yapıyorum, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" dedi.

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"ÇOK SIKINTILIYIZ"

Mayının kendilerini mağdur ettiğini söyleyen balıkçı Tarkan Tınmaz da şunları kaydetti:

"Mecburen paydos etmek zorunda kaldık. Teknelerimizi bağladık, malzemelerimizi indirdik. Daha 15 gün sezonumuz vardı fakat mayın bizim işimizi bozdu. Zararımız var. Şu anda mağduruz. Tayfa da yatıyor şu anda. 5 kişi çalışıyoruz, 4 ile çarpınca 20 kişi ekmek yiyor. Ekstradan karada çalışan insanlar vardı. Tekne başına 40 kişi mağdur durumda. Balık da bekleniyor, buraya her gün arabalar geliyor. İstanbul halinde insanlar bekliyor. İnsanlar dolaplarına bir şey koyamadı. Tezgahta fiyatlar da artacak. Tekneler denize çıkmadığı zaman tezgahlarda balık kalmıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun. Büyük tekneleri bağladık, küçük teknelerle çabalıyorduk. Şu anda yasak geldi. Gece denize çıkma yasağı var. Çok sıkıntılıyız. Bekleyiş sürecek. Devletimizden de yardım bekliyoruz. 3 tane limanımız, 300 tane büyük, 300 tane küçük tekne var ve hepsi mağdur oldu. Bu yaşanan olay, vahim bir olaydı. İnsanlar ne kadar dikkat etse de görme şansı çok zor. Bu bizi de korkutuyor. Herkes can taşıyor. Bir yanda açlık, bir yanda korku var."

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Balıkçı Mümin Tansever de mayın korkusu yaşadıklarını belirterek, "Zararımız var. Şu anda mezgit, kalkan avlıyoruz. 15 Nisan'a kadar sezon vardı. Müsaade ederlerse denize çıkacağız, etmezlerse çıkmayacağız. Daha önce mayın meselesi gibi bir şey yaşamamıştık" dedi. (DHA)

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