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Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB)

Emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı sürüyor. Güncellenen kampanyalarla birlikte ödenen promosyon tutarları yeniden şekillendi.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB)
Aleyna Türkmen

Emekli maaşını taşımayı planlayan milyonlarca kişi, bankaların sunduğu promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Bankalar arasındaki rekabet sürerken güncel promosyon tutarları da dikkat çekiyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 1

Bankaların promosyon kampanyaları ve tutarlar, emekli maaşına ve istenilen koşulların sağlanmasına göre değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla promosyon kampanyalarıyla ilgili ayrıntıların detaylı şekilde araştırılması önemli. İşte promosyon kampanyalarında banka banka son rakamlar:

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 2

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Banka aracılığı ile alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

Diğer yandan emeklilere nakit promosyona ek 90 bin TL'ye varan imkan da sunuluyor.

Buna göre; ilk kez emekli olan veya maaşını bankaya taşıyanlara özel 40 Bin TL 12 ay vadeli faizsiz kredi bulunuyor. Otomatik fatura ödemelerine toplamda 6.000 TL iade sunuluyor. Bunun yanı sıra ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, aylık 6 bin TL'ye varan Bankkart Lira, dijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti, yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem imkanı sunulurken ayrıca mevcut emekli müşterilere yılda iki kez 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans sunulduğu açıklandı.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 3

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerinin 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabildiği belirtiliyor. Öte yandan SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahiplerinin de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alabilecekleri aktarılıyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 4

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül imkanı sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyanlara, 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ve 10.000 TL'ye varan bonus imkanı sunuluyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 5

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 6

DENİZBANK

Emeklilere 30.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 7

TÜRKİYE FİNANS

Emeklilere 32.000 TL’ye varan nakit promosyon, bonus ve ödül imkanı sunuluyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 8

QNB

Emeklilere 20 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 9

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını bankaya taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyonu imkanı, ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu imkanı sunuluyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 10

YAPI KREDİ

30 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 11

VAKIFBANK

12 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

Banka emekli promosyonları açıklandı! Hangi banka ne kadar ödüyor? (Ziraat, Garanti, QNB) 12

İŞ BANKASI

25.000 TL’ye varan emekli promosyonu sunuluyor. Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için bankayı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alanlara özel 15.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. 10.000 TL'ye varan ek promosyon da bulunuyor.

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