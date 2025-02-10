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Banka emekli promosyonu yükseldikçe yükseldi! Maksimum rakam ortaya çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
10.02.2025 10:21
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Emekli maaş zammı belli olan milyonlarca emekli, emekli maaşını alacağı bankaya seçmek üzere banka emekli promosyon tutarlarına kilitlendi. Emekli promosyonu için bankalar arasında rekabet kızıştı. Bankalar, promosyonda bir yarış içerisine girerken verilen en yüksek promosyon tutarı da belli oldu. Ancak uzmanlar, emekli vatandaşları banka seçerken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar konusunda uyardı.

Banka emekli promosyonu yükseldikçe yükseldi! Maksimum rakam ortaya çıktı

2025 yılının Şubat ayında emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankaların emekli promosyon ücretleri de güncellendi. Peki, emekli promosyon ödemesi ne kadar olacak? Bankayla sözleşme imzalanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

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A Haber'de yer alan habere göre; yeni yılla birlikte SSK Bağkur memur ve emekli maaşları da belli oldu. Bununla birlikte bankalar ise promosyon ücretlerini yeniledi. Peki ne kadara kadar çıkacak bu ücretler? Ek ödemelerle birlikte ne kadar olacak? Sözleşmeler yapılırken nelere dikkat edilmeli?

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"BANKALARIN PROMOSYONLARI ARTTI"

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya emekli promosyonları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Evet bankalardaki promosyon yarışı kızışmaya başladı. Çünkü yeni yıldan itibaren emekli maaş zamlarında artış oldu. Özellikle bu rakamlar yükseldikçe emekli maaşlarındaki rakamlar yükseldikçe bankaların promosyonları da arttı. Dikkat ederseniz televizyon reklamlarında, radyo reklamlarında, gazete reklamlarında bankaların promosyon rakamları gittikçe artış gösteriyor ve bir rağbet oluştuğu, rekabet kızıştığı gözüküyor.

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Bununla ilgili bankalar şu anda henüz daha yeni bir sosyal güvenlik kurumuyla yeni bir mutabakata varılmasa da özel bankalar özellikle kendi rakamlarını arttırma noktasına geldi.

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Tek tek bakacak olursak banka isimleri vermeden, mesela kamu bankalarında normalde şu anda 8 bin ile 12 bin lira arasında nakit promosyon var. Ancak buna ek ödemelerle beraber 12 bin lira ek ödemeyle beraber 24 bin liraya kadar varabiliyor kamu bankalarında.

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"MAKSİMUM RAKAM 27 BİN LİRA"

Şöyle özetlersek bir maaş üzerinden; diyelim sizin 10 bin ile 14 bin 499 arası bir maaşınız varsa nakit promosyon 8 bin lira. 15 bin ile 19 bin 999 arası bir emekli maaşınız varsa nakit promosyon 10 bin, 20 bin ve üzeri bir emekli maaşınız varsa nakit promosyon 12 bin lira. Tabii bu nakit promosyonların haricinde ek ödemeler olabiliyor. Bunlarla beraber maksimum ulaşabildiğimiz rakamlar benim araştırmalarım neticesinde 27 bin liraya kadar bir ulaşan promosyon tutarı var.

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Örnekleme yaparsak diyelim bir banka 8 bin ile 12 bin arasında nakit promosyon veriyor, buna ilave olarak da diyelim aidatsız kredi kartı ödüyor, ek kart imkanı sağlıyor. Başka bir banka yine 8 bin - 12 bin arası bir promosyon veriyorsa bu banka da 3 bin ile 12 bin arası kredi kartı kullanımından puan veriyor, yıllık kredi kartı kullanımından oluyor bu puanlar, kredi kartı kullanım zorunluluğu veriyor. Başka bir bankadan örnek verirsek bu banka da 12 bin ile 24 bin arasında bir nakit promosyonu oluyor, burada da işte elektrik ve doğal gaz fatura ödeme zorunluluğu veriyor, bu ödeme zorunluluğu verdiği zaman nakit promosyon 24 bin liraya kadar çıkıyor. Başka bir banka, bu ulaşabildiğiniz maksimum promosyon, örnek verelim burada 15 bin nakit promosyon veriyor 3 bin lira fatura ödeme talimatına ek promosyon veriyor, 2 bin lira da ek hesap promosyonu veriyor. Yine 7 bin liraya kadar da ek promosyonla toplam 27 bin liraya kadar ulaşıyor.

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Başka bir banka da 15 bin ile 21 bin lira arasında bir nakit promosyon veriyor. Bunun da şartı diyor ki ek desteği de şu da olabiliyor ücretsiz EFT kredi kartı kullanımı olabiliyor.

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EMEKLİLER DİKKAT! CAYMA HAKKINI O ŞARTLARDA KULLANABİLİRSİNİZ

Burada emeklilerimizin şuna dikkat etmesi lazım; bir kere burada 3 yıllık sözleşme imzalanıyor. Diyelim siz bir bankayla anlaşma yaptınız 15 bin lira geçtiğimiz sene bir promosyon anlaşması yaptınız, 15 bin lira hesabınıza geçti. Ancak bu sene başka bir bankaya geçmek istiyorsunuz ve yüksek bir promosyon teklifi aldınız. Burada cayma hakkınız var. Sadece şu; diyelim bir sene kullandınız, 15 bin lira geçtiğimiz sene promosyon almıştınız ya, burada 10 bin lira cayma hakkı iade ediyorsunuz ama yeni bir bankadan da yüksek bir teklif aldığınız an o şartları yerine getirmiş oluyorsunuz burada cayma hakkını kullanabiliyorsunuz.

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Tabii geçmiş yıllarda promosyon aldığınız o bankadan ek bir taahhüt vermediyseniz, bir kredi çekmediyseniz cayma hakkıyla beraber vazgeçebiliyorsunuz.

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"SADECE NAKİT PROMOSYONLARA BAKMAYIN"

Emeklilere şunu da tavsiye ediyorum; sadece bu nakit promosyonlardan ziyade başka kullanım haklarına bakması lazım. Özellikle kırsalda, küçük kasabalarda yaşayan vatandaşların ATM ağına dikkat etmesi lazım. Yani burada sadece nakit promosyondan hariç o yörede o banka var mı... Bir bankadan promosyon almışsınızdır ancak o bankanın nakit ihtiyacınızı karşılayacak, günlük nakit ihtiyacınızı karşılayacak bir ATM
ağı yoksa burada sizin için doğru bir yaklaşım olmayabilir. Sadece nakit promosyonlara bakmamalarını, diğer alternatif şıklara da bakmalarını ben buradan tavsiye ederim"

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Hissenet
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