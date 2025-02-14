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Banka hesabını kullanmayanlar dikkat, paranız fona devredilecek! Son tarih belli oldu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.02.2025 15:49
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), zamanaşımına uğrayan hesaplar için uyarı yaptı. Buna göre, 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplar fona devrilecek. Bu hesapların sahiplerine seslenen TMSF, hak sahiplerinin başvuru yapmasını söyledi.

Banka hesabını kullanmayanlar dikkat, paranız fona devredilecek! Son tarih belli oldu

TMSF, 2014 yılından beri hareketlilik görülmeyen hesaplar için duyuruda bulundu. TMSF'den yapılan açıklamada 10 yıldır hareket olmayan hesapların fona devredileceği belirtildi.

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14 HAZİRAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Buna göre, 2014 yılından itibaren hareketlilik gözlenmeyen hesaplara ait listelerde ismi bulunan hak sahiplerinin 14 Haziran'a kadar başvurmalarını istedi. TMSF'den yapılan açıklamaya göre, bu tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplar zamanaşımı nedeniyle fona gelir kaydedilecek.

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LİSTELER YAYIMLANDI

2014 yılından itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler tmsf.org.tr ana sayfasında bulunan “Zamanaşımı Sorgusu” bölümünden, Kuruluş Birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.

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Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 14’üne kadar ilgili banka şubeleri veya Genel Müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı banka
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