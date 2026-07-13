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Bankacılık Masraflarına Ne Kadar Hakimsin?

Cüzdanındaki o plastik kartlar gerçekten senin dostun mu, yoksa arkandan gizli işler mi çeviriyorlar? "Ben paramı çok iyi yönetirim" diyorsan, şimdi bunu kanıtlama vakti! Ekstrelerine her baktığında şok geçirenlerden misin, yoksa bankanın kestiği her kuruşun hesabını soran bir finans dehası mı?

Bankacılık Masraflarına Ne Kadar Hakimsin?

Hazır mısın?

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EFT ve Havale arasındaki farkı bir arkadaşına nasıl anlatırsın?

EFT ve Havale arasındaki farkı bir arkadaşına nasıl anlatırsın?
İkisi de aynı şey değil miydi ya?
Havale aynı banka, EFT farklı bankalar arası transfer.
Biri sabah yapılır, diğeri sadece gece yapılır.
Bankaya gidip vezneden para yatırmak.
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Başka birinin IBAN'ına yanlışlıkla para gönderdin. Bankayı aradığında banka parayı direkt geri çekebilir mi?

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Kredi çekerken zorunlu tutulan "Tahsis Ücreti" yasal olarak en fazla ne kadar olabilir?

Kredi çekerken zorunlu tutulan "Tahsis Ücreti" yasal olarak en fazla ne kadar olabilir?
Bankanın keyfine göre değişir, sınırı yok.
Çekilen kredi tutarının binde 5'ini geçemez.
Sabit olarak her kredide 5.000 TL'dir.
Dosya masrafı almak tamamen yasaklanmıştır.
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Kredi kartı borcunun sadece "Asgari Tutarını" ödediğinde ne olur?

Kredi kartı borcunun sadece "Asgari Tutarını" ödediğinde ne olur?
Kalan borca hiçbir faiz işlemez, rahat ederim.
Kalan borç tutarına akdi (alışveriş) faizi işletilir.
Banka kartımı anında kullanıma kapatır.
Sadece bir sonraki ay puan kazanamam.
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Hesap İşletim Ücreti hakkında ne düşünüyorsun?

Hesap İşletim Ücreti hakkında ne düşünüyorsun?
Her ay düzenli ödüyorum, canım sıkılıyor.
Danıştay kararıyla yıllar önce kaldırıldı, artık alınmıyor.
Sadece vadeli hesaplardan alındığını biliyorum.
Bankadan bankaya değişen bir masraf türü.
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Kredi kartı borcunun asgari tutarını üst üste 3 dönem boyunca ödemezsen ne olur?

Kredi kartı borcunun asgari tutarını üst üste 3 dönem boyunca ödemezsen ne olur?
Banka borcu siler, yeni bir sayfa açılır.
Kartın nakit kullanımına ve alışverişe kapalıdır.
Sadece limit artırım talebin reddedilir.
Banka evine anında haciz memuru gönderir.
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"Kredi Hayat Sigortası" yaptırmak yasal olarak zorunlu mudur?

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Son soru! Bir bankanın şubesine gidip gişeden "başkasının hesabına" nakit para yatırmak istediğinde ne olur?

Son soru! Bir bankanın şubesine gidip gişeden "başkasının hesabına" nakit para yatırmak istediğinde ne olur?
Tamamen masrafsız bir şekilde para yatırılır.
Yatırılan tutar üzerinden yüksek bir "gişeden nakit tahsilat masrafı" alınabilir.
Gişeden nakit para yatırmak yasal olarak yasaklanmıştır.
Para sadece alıcının onay SMS'i ile hesaba geçer.
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
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