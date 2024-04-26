FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.04.2024 15:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 1 milyar 779 milyon lira artarak 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 622,6 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Nisan itibarıyla 1 milyar 779 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 897 milyar 246 milyon liradan 12 trilyon 899 milyar 25 milyon liraya yükseldi.

6

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 170 milyar 399 milyon lira artarak 15 trilyon 764 milyar 961 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 622,6 MİLYAR LİRA OLDU

Verilere göre, tüketici kredilerinin tutarı, 19 Nisan itibarıyla 5 milyar 517 milyon lira artışla 1 trilyon 622 milyar 581 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 444 milyar 280 milyon lirası konut, 90 milyar 220 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 88 milyar 80 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

7

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 934 milyon lira artarak 1 trilyon 600 milyar 530 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,6 azalışla 1 trilyon 370 milyar 228 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 578 milyar 761 milyon lirasını taksitli, 791 milyar 467 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

10

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 300 milyon lira yükselişle 202 milyar 200 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 163 milyar 454 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 49 milyar 272 milyon lira artarak 2 trilyon 780 milyar 224 milyon lira oldu.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktıMerkez Bankası'nın altın rezervleri zirveye çıktı
Borsadan yeni rekor! Borsadan yeni rekor!
Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor! Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!
Anahtar Kelimeler:
Bankacılık kredi sektör
En Çok Okunan Haberler
MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı

MEB merakla beklenen yeni müfredat taslağını açıkladı

'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'

'Ailesiyle birlikte Van'ı yiye yiye bitirememiş...'

Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!

Ticaret Bakanlığı fiyatları düşürmek için harekete geçti! Tavuğa ihracat yasağı geliyor!

Bayram ikramiyelerine zam talebi! Meclis'te kanun teklifi verildi... 'En az asgari ücret tutarında...'

Bayram ikramiyelerine zam talebi! Meclis'te kanun teklifi verildi... 'En az asgari ücret tutarında...'

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

SGK tek tek tespit etti! Maaşları kesildi, paralar faiziyle geri alınacak

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Ve Mehmet Şimşek talimatı verdi! Katı kurallar yolda, sınırlama getiriliyor: Birkaç gün içinde başlayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.