Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 993 milyon lira azalarak 11 trilyon 736 milyar 174 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 517 milyar 462 milyon lirasını taksitli, 656 milyar 887 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 19 Ocak itibarıyla 13 milyar 993 milyon lira azalış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 750 milyar 166 milyon liradan 11 trilyon 736 milyar 174 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 2 milyar 493 milyon lira arttı. Toplam mevduat 15 trilyon 35 milyar 468 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 514 MİLYAR LİRAYA GERİLEDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 19 Ocak itibarıyla 11 milyar 390 milyon lira azalışla 1 trilyon 513 milyar 980 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 436 milyar 635 milyon lirası konut, 94 milyar 9 milyon lirası taşıt ve 983 milyar 336 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 7 milyar 955 milyon lira artarak 1 trilyon 408 milyar 703 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,7 azalışla 1 trilyon 174 milyar 348 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 517 milyar 462 milyon lirasını taksitli, 656 milyar 887 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 19 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 13 milyon lira artarak 194 milyar 215 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 156 milyar 873 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 32 milyar 72 milyon lira artarak 2 trilyon 494 milyar 238 milyon lira oldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





