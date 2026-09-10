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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 504 milyar 423 milyon 23 bin lira azalışla 33 trilyon 215 milyar 882 milyon 594 bin liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 4 Eylül ile biten haftada yüzde 1,5 azalarak 33 trilyon 720 milyar 305 milyon 617 bin liradan, 33 trilyon 215 milyar 882 milyon 594 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 2,92 azalarak 17 trilyon 946 milyar 742 milyon 757 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,96 düşüşle 10 trilyon 992 milyar 975 milyon 857 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 268 milyar 320 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 228 milyar 352 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 4 Eylül itibarıyla 277 milyon dolarlık azalış görüldü.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı 1

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,36 artışla 6 trilyon 921 milyar 94 milyon 246 bin liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 829 milyar 472 milyon 102 bin lirası konut, 41 milyar 380 milyon 566 bin lirası taşıt, 2 trilyon 581 milyar 345 milyon 814 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 468 milyar 895 milyon 764 bin lirası ise bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 4 Eylül ile biten haftada 86 milyar 948 milyon 918 bin lira artarak 27 trilyon 286 milyar 131 milyon 567 bin liradan, 27 trilyon 373 milyar 80 milyon 485 bin liraya yükseldi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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TCMB Merkez Bankası tüik
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