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Bankada hesabı olanlar dikkat! Para transferleriyle ilgili yeni gelişme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan bankada hesabı olan herkesi ilgilendiren bir açıklama geldi. Buna göre; BDDK kaynakları, para transferlerine SMS doğrulaması geleceğine ilişkin iddia ve haberleri yalanladı.

Bankada hesabı olanlar dikkat! Para transferleriyle ilgili yeni gelişme
Hande Dağ

Bankadan yapılan para transferi işlemleri için, bir süredir SMS doğrulama sisteminin geleceğine dair bazı kaynakların iddiaları bulunuyordu. Para transferleri için SMS doğrulama sisteminin 1 Haziran 2025'ten itibaren yürürlüğe gireceğine yönelik iddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SMS DOĞRULAMASI GİBİ SİSTEME İLİŞKİN ÇALIŞMA OLMADIĞINI AÇIKLADILAR

NTV'de yer alan habere göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kaynakları, mevcut para transferi sisteminin devam edeceğini, SMS doğrulaması gibi sisteme ilişkin çalışma olmadığını, ortaya çıkan iddia ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını, asılsız olduğunu açıkladı.

Hissenet
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BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu banka bddk
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