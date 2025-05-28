Bankada hesabı olanlar dikkat! Para transferleriyle ilgili yeni gelişme

Bankadan yapılan para transferi işlemleri için, bir süredir SMS doğrulama sisteminin geleceğine dair bazı kaynakların iddiaları bulunuyordu. Para transferleri için SMS doğrulama sisteminin 1 Haziran 2025'ten itibaren yürürlüğe gireceğine yönelik iddialarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
NTV'de yer alan habere göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kaynakları, mevcut para transferi sisteminin devam edeceğini, SMS doğrulaması gibi sisteme ilişkin çalışma olmadığını, ortaya çıkan iddia ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını, asılsız olduğunu açıkladı.
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