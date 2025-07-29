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Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos'ta her şey değişebilir, en son 9 Temmuz'da güncellenmişti...

Merkez Bankası politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürdü. Karar sonrası bankalarda mevduat faizlerinde gerileme başladı. Son stopaj kararı ise 9 Temmuz 2025'te alınmıştı. Mevduat ve fon tarafında stopaj oranlarının değişip değişmeyeceği 1 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanacak Resmi Gazete kararıyla belli olacak.

Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos'ta her şey değişebilir, en son 9 Temmuz'da güncellenmişti...
Ezgi Sivritepe

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini geçtiğimiz perşembe günü yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmüştü. Merkez Bankası'nın kararının ardından mevduat faizlerinde de gerilemeye neden oldu.

Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos ta her şey değişebilir, en son 9 Temmuz da güncellenmişti... 1

Son olarak ise stopaj kararı 9 Temmuz'da alınmıştı. Stopaj oranlarının yükselişi ile birlikte mevduatta faizlerin de gerilemenin yaşanması, mevduata olan talebi düşüreceğe benziyor. Yıllık bazda bakıldığında yüzde 43 seviyelerinde oluşan mevduat faizi bileşik faiz olarak hesaplandığında yüzde 53 seviyelerine yükseliyor.

9 TEMMUZ'DA STOPAJ ORANLARI DEĞİŞMİŞTİ

NTV'nin haberine göre, kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarıldı. Kararla, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi.

Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos ta her şey değişebilir, en son 9 Temmuz da güncellenmişti... 2

9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak stopaj kesintisi oranları yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarılmıştı.
Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos ta her şey değişebilir, en son 9 Temmuz da güncellenmişti... 3

STOPAJ ORANLARI YENİDEN GÜNCELLENEBİLİR

Stopaj oranları için son karardan bir önceki karar olan ve 1 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan karara göre oranlar 31 Temmuz 2025 tarihinde yeniden güncellenebilir.

Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos ta her şey değişebilir, en son 9 Temmuz da güncellenmişti... 4

Bu nedenle mevduat ve fon tarafında stopaj oranlarının değişip değişmeyeceği 1 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanacak Resmi Gazete kararıyla belli olacak.

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