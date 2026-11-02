Bankada Unutulan Hesaplardaki Paralara Yıllar Sonra Ne Oluyor?

Bankadaki para 10 yıl boyunca bekleyebiliyor.

Türkiye'de banka hesaplarında unutulan paralar için 10 yıllık bir zaman aşımı süresi uygulanıyor. Hesap sahibinin son işlemi, talebi veya yazılı talimatından itibaren 10 yıl boyunca aranmayan mevduat, belirli yasal süreçlerin ardından zaman aşımına uğrayabiliyor. Üstelik bu kural yalnızca vadesiz hesapları değil, farklı türdeki mevduatları ve bazı banka alacaklarını da kapsıyor.

Hesabın açık olması paranın güvende kalacağı anlamına gelmiyor.

Banka hesabınızın hâlâ sistemde görünmesi, içindeki parayı istediğiniz zaman çekebileceğiniz anlamına gelmiyor. Önemli olan, hesabın ne kadar süredir işlem görmediği ve yasal sürecin hangi aşamada olduğu. Bu nedenle yıllar önce açtığınız bir hesabınız varsa, bakiyesini kontrol etmekte fayda var.

Bankalar unutulan hesapları ilan ediyor.

Zaman aşımına uğraması beklenen hesaplar için bankalar her yıl bir ilan süreci yürütüyor. İlgili listeler şubat ayından itibaren bankaların ve ilgili kurumların internet sitelerinde yayımlanıyor. Böylece hesap sahiplerine, paralarını zamanında talep edebilmeleri için fırsat tanınıyor.

Paralar TMSF'ye aktarılıyor.

Peki, ilan sürecinde de kimse çıkıp parasını istemezse ne oluyor? Yasal süre ve bildirim aşamaları tamamlandığında, zaman aşımına uğrayan hesaplardaki tutarlar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) aktarılıyor. Yani para bankada süresiz olarak beklemiyor; yasal süreç sonunda TMSF'ye gelir kaydediliyor.

Küçük birikimler de bu sürece dâhil.

İnsanların yalnızca yüksek miktardaki paralarını unuttuğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eski bir maaş hesabında kalan birkaç yüz lira, öğrencilik döneminden kalan burs parası ya da kullanılmayan bir hesaptaki küçük bir bakiye de zaman aşımı sürecine girebiliyor. Paranın az ya da çok olması, tek başına bu sürecin dışında kalmasını sağlamıyor.

Paranızı kaybetmemek için ne yapabilirsiniz?

Bunun için yıllar önce kullandığınız banka hesaplarını ara sıra kontrol etmeniz yeterli bir başlangıç olabilir. Bankanızın internet sitesindeki zaman aşımı listelerini inceleyebilir, adınıza kayıtlı hesaplar hakkında bilgi almak için e-Devlet'teki Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama hizmetinden yararlanabilirsiniz. Adınızın zaman aşımı listesinde yer aldığını görürseniz, ilan edilen son başvuru tarihini beklemeden ilgili bankayla iletişime geçin.

TMSF'ye aktarılan para geri alınabiliyor mu?

En çok merak edilen sorulardan biri de bu. Para yasal süreç sonunda TMSF'ye aktarılıp gelir kaydedildikten sonra, eski hesap sahibi açısından parayı geri alma imkânı genel olarak ortadan kalkıyor. Bu yüzden ilan sürecini kaçırmamak ve hesabınızı zamanında kontrol etmek büyük önem taşıyor. Bir başka deyişle, yıllar önce unuttuğunuz küçük birikim için bugün atacağınız bir adım, ileride yaşanabilecek bir hak kaybının önüne geçebilir.