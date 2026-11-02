Bir Markanın Kurucusu Olsan Bu Hangi Sektörde Olurdu?

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Yeni bir iş kuracak olsan ilk olarak hangisine odaklanırdın?
İnsanların tarzını yansıtan, dikkat çekici ürünler tasarlamaya.
Günlük hayattaki sorunlara pratik çözümler bulmaya.
İnsanların keyifle vakit geçireceği bir ortam yaratmaya.
İnsanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya.
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Sence başarılı bir markanın en önemli özelliği hangisi?
Herkesin tanıdığı, kendine özgü bir tarzının olması.
İnsanların hayatını gerçekten kolaylaştırması.
Müşterilerine unutulmaz bir deneyim yaşatması.
İnsanlara değer katması ve güven vermesi.
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Bir ürününü piyasaya sürdün ama beklediğin ilgiyi görmedi. Ne yaparsın?
Ürünün tasarımını ve sunumunu baştan ele alırım.
İnsanların neden tercih etmediğini araştırıp ürünü geliştiririm.
Daha yaratıcı kampanyalar düzenleyip insanları markaya çekerim.
Müşterilerle konuşup ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya çalışırım.
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Markanın bir yıl içinde büyümesini sağlayacak tek bir fırsatın var. Hangisini seçerdin?
Ürünlerimin tanınmış kişiler tarafından tercih edilmesini.
Geliştirdiğim teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasını.
Yeni şubeler açıp daha fazla müşteriye ulaşmayı.
Eğitimlerimi veya hizmetlerimi daha fazla kişiye ulaştırmayı.
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Bir ürünün çevre dostu olması, müşterilerin onu tercih etmesinde önemli bir etken olabilir.
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Son soru! Markan on yıl sonra hangi özelliğiyle tanınsın isterdin.
Trendleri belirleyen ve tarzıyla konuşulan bir marka olmasıyla.
İnsanların hayatını değiştiren yenilikler geliştirmesiyle.
İnsanların severek tercih ettiği, vazgeçemediği bir marka olmasıyla.
İnsanlara ilham veren ve kalıcı fayda sağlayan bir marka olmasıyla
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