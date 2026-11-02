Bir Markanın Kurucusu Olsan Bu Hangi Sektörde Olurdu?

Hazırsan başlayalım!

1/8 Yeni bir iş kuracak olsan ilk olarak hangisine odaklanırdın? İnsanların tarzını yansıtan, dikkat çekici ürünler tasarlamaya. Günlük hayattaki sorunlara pratik çözümler bulmaya. İnsanların keyifle vakit geçireceği bir ortam yaratmaya. İnsanların kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaya.

2/8 Sence başarılı bir markanın en önemli özelliği hangisi? Herkesin tanıdığı, kendine özgü bir tarzının olması. İnsanların hayatını gerçekten kolaylaştırması. Müşterilerine unutulmaz bir deneyim yaşatması. İnsanlara değer katması ve güven vermesi.

3/8 Kendi işini kurduğunda her gün yeni şeyler öğrenmeye ve risk almaya hazır olur muydun?

4/8 Bir ürününü piyasaya sürdün ama beklediğin ilgiyi görmedi. Ne yaparsın? Ürünün tasarımını ve sunumunu baştan ele alırım. İnsanların neden tercih etmediğini araştırıp ürünü geliştiririm. Daha yaratıcı kampanyalar düzenleyip insanları markaya çekerim. Müşterilerle konuşup ihtiyaçlarını daha iyi anlamaya çalışırım.

5/8 Markanın bir yıl içinde büyümesini sağlayacak tek bir fırsatın var. Hangisini seçerdin? Ürünlerimin tanınmış kişiler tarafından tercih edilmesini. Geliştirdiğim teknolojinin geniş kitlelere ulaşmasını. Yeni şubeler açıp daha fazla müşteriye ulaşmayı. Eğitimlerimi veya hizmetlerimi daha fazla kişiye ulaştırmayı.

6/8 Bir markanın müşterileriyle güçlü bir bağ kurmasının uzun vadeli başarı getireceğine inanıyor musun?

7/8 Bir ürünün çevre dostu olması, müşterilerin onu tercih etmesinde önemli bir etken olabilir. Kesinlikle evet. Genellikle evet. Pek sayılmaz. Hayır.