Bankalar atağa geçti! İşte en cazip kredi teklifleri

2020 yılının mart ayından beri koronavirüsle hem maddi hem de manevi anlamda mücadele veriyoruz. Bu mücadelede pek çok kişi işsiz kalırken, ihtiyaçları gidermek adına bankaların yolu tutuluyor. Hem kamu hem de özel bankaların kredi faiz oranlarında değişikliğe gidildi. İşte bankaların yeni faiz oranları ve ödeme planları…

KREDİ FAİZ ORANLARINDAKİ SON DURUM

Bir araba almak, ev almak pek çok kişi için hayal olurken, birikim yaptığı halde hayalindekilere kavuşamayanlar da bulunuyor. Bu kişiler konut kredisi veya taşıt kredisine başvuruyor. Bazıları da geçimine yardımcı olması için ihtiyaç kredilerine başvuruda bulunuyor. 2022 yılına girmemize az bir süre kalırken bankalar, kredi faiz oranlarında değişikliğe gitti.

Kredi çekecek herkes en uygun koşullarda kredi kullanımı sağlamak istiyor. Bu nedenle en çok araştırılan konulardan biri hangi bankaların faiz oranlarının daha düşük olduğu. Kredi kullanmayı planlayanların ilk tercihi ise kamu bankalarından yana oluyor. Çünkü özel bankalara göre kredi faiz oranları daha düşük oluyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde faiz oranları yukarı yönlü bir seyir izlese de ihtiyaç durumunda vatandaşlar bankaların yolunu tutuyor. İşte taşıt, konut ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarının son durumu…

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: yüzde 1,54

Konut kredisi: yüzde 1,38

İhtiyaç kredisi: yüzde 1,63

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredi: 1.37

İhtiyaç kredisi: 1.64

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi (kaskolu): yüzde 1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): yüzde 1.63

Konut kredisi: yüzde 1.41

Tüketici kredisi: yüzde 1.59

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.58

İhtiyaç kredisi 1.59

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: yüzde 1.50

SarıPanjur Konut Kredisi: yüzde 1,37

İhtiyaç kredisi: 1.61

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.62

Konut kredisi: 1.48

İhtiyaç kredisi 1.74



