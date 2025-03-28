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Bankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandı, Bakanlık'tan düzenleme: O da alınıp satılabilecek...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
28.03.2025 07:28
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bankaların kıymetli maden satışında değişikliğe gidildi. Bankalar, altın, gümüş, plantin ile beraber paladyum da satabilecek.

Bankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandı, Bakanlık'tan düzenleme: O da alınıp satılabilecek...

Resmi Gazete'de bankaların kıymetli maden satışları ile ilgili tebliğ yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

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PALADYUM İÇİN İŞLEM YAPILABİLECEK

Daha öncesinde altın, gümüş ve platin için geçerli olan ifadelerin arasına paladyum da eklendi. Böylece, bankalar paladyum için de işlem yapabilecek.

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Ayrıca, tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellendi. Böylece, altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da finansal işlemlerde daha geniş kapsamda değerlendirilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete banka yatırım
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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