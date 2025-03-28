Bankalar için yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete' de yayımlandı, Bakanlık'tan düzenleme: O da alınıp satılabilecek...

Resmi Gazete'de bankaların kıymetli maden satışları ile ilgili tebliğ yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

PALADYUM İÇİN İŞLEM YAPILABİLECEK

Daha öncesinde altın, gümüş ve platin için geçerli olan ifadelerin arasına paladyum da eklendi. Böylece, bankalar paladyum için de işlem yapabilecek.

Ayrıca, tebliğin çeşitli maddelerinde yer alan “gümüş ve platin” ibareleri “gümüş, platin ve paladyum” şeklinde güncellendi. Böylece, altın, gümüş ve platinle birlikte paladyum da finansal işlemlerde daha geniş kapsamda değerlendirilebilecek.